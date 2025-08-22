Este bodegón está ubicado dentro de las barriadas de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de un plato sabroso como lo es una picada de achuras. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

el viejo bodegón 3 El Viejo Bodegón, un clásico de Buenos Aires. Foto: Google Maps.

El bodegón para comer picada de achuras

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como El Viejo Bodegón. En este mítico lugar donde la picada de achuras es la estrella, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires