El Viejo Bodegón

El Viejo Bodegón, un clásico de Buenos Aires.

Foto: Google Maps.

El turismo gastronómico es una excelente opción que suelen utilizar varios visitantes, especialmente en Argentina. En Buenos Aires, los bodegones son la estrella en este rubro, pero hay algunos que sin lugar a dudas merecen ser visitados. Este es el caso ideal porque ofrece un gran precio para comer una buena picada de achuras.

Este bodegón está ubicado dentro de las barriadas de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de un plato sabroso como lo es una picada de achuras. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

el viejo bodegón 3
El bodegón para comer picada de achuras

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como El Viejo Bodegón. En este mítico lugar donde la picada de achuras es la estrella, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires

Los precios son lo más llamativo de este bodegón, pero no porque sean altos. Ocurre todo lo contrario. Por una suma módica de $30.800 se puede conseguir una buena picada de achuras que tiene distintos cortes clásicos de parrilla como mollejas, riñones y chinchulines. Todo esto, para compartir entre dos personas al menos.

el viejo bodegón 2
El Viejo Bodegón ofrece varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad complementa la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran otros cortes de asado, también milanesas, variedades de pastas y entradas y guarniciones de todo tipo.

El bodegón está ubicado sobre calle Gaona al 4.794, dentro del popular barrio de Floresta donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.

