Los precios son lo más llamativo de este bodegón, pero no porque sean altos. Ocurre todo lo contrario. Por una suma módica de $30.800 se puede conseguir una buena picada de achuras que tiene distintos cortes clásicos de parrilla como mollejas, riñones y chinchulines. Todo esto, para compartir entre dos personas al menos.
el viejo bodegón 2
El Viejo Bodegón, un clásico de Buenos Aires.
Foto: Google Maps.
El Viejo Bodegón ofrece varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad complementa la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran otros cortes de asado, también milanesas, variedades de pastas y entradas y guarniciones de todo tipo.
El bodegón está ubicado sobre calle Gaona al 4.794, dentro del popular barrio de Floresta donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.