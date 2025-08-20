Los precios son lo más llamativo de este bodegón, pero no porque sean altos. Ocurre todo lo contrario. Por una suma módica de $13.000 se puede conseguir un buen plato de escalopes con su respectiva guarnición que alcanzará para un comensal sobradamente, según dicen los propietarios del lugar.
bodegón la carpita
El bodegón La Carpita tiene una importante oferta en su menú.
Google Maps
La Carpita ofrece varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad complementa la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran las típicas milanesas con distintas opciones, pastas, parrilladas, pizzas y empanadas.
El bodegón está ubicado sobre calle Presidente Montt al 2.458, dentro de Villa Libertad donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.