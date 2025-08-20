El bodegón La Carpita tiene una importante oferta en su menú.

Google Maps

El turismo gastronómico es una excelente opción que suelen utilizar varios visitantes, especialmente en Argentina. En Buenos Aires, los bodegones son la estrella en este rubro, pero hay algunos que sin lugar a dudas merecen ser visitados. Este es el caso ideal porque ofrece un gran precio para comer escalopes.

Este bodegón está ubicado en las afueras de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de un plato sabroso como lo son los escalopes. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

bodegón la carpita 2
El bodegón para comer escalopes baratos

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como La Carpita. En este mítico lugar donde los escalopes son la estrella, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires

Los precios son lo más llamativo de este bodegón, pero no porque sean altos. Ocurre todo lo contrario. Por una suma módica de $13.000 se puede conseguir un buen plato de escalopes con su respectiva guarnición que alcanzará para un comensal sobradamente, según dicen los propietarios del lugar.

bodegón la carpita
La Carpita ofrece varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad complementa la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran las típicas milanesas con distintas opciones, pastas, parrilladas, pizzas y empanadas.

El bodegón está ubicado sobre calle Presidente Montt al 2.458, dentro de Villa Libertad donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.

