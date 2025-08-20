Este bodegón está ubicado en las afueras de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de un plato sabroso como lo son los escalopes. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

bodegón la carpita 2 El bodegón La Carpita tiene una importante oferta en su menú. Google Maps

El bodegón para comer escalopes baratos

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como La Carpita. En este mítico lugar donde los escalopes son la estrella, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires