El Bodegón 606 tiene tres sucursales en Buenos Aires.

El Bodegón 606 tiene tres sucursales en Buenos Aires.

Google Maps

El turismo gastronómico es una excelente opción que suelen utilizar varios visitantes, especialmente en Argentina. En Buenos Aires, los bodegones son la estrella en este rubro, pero hay algunos que sin lugar a dudas merecen ser visitados. Este es el caso ideal porque ofrece un gran precio para comer albóndigas con puré.

Este bodegón está ubicado dentro del corazón de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de este plato tan típico de la comida argentina. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

bodegón 606 3
El Bodegón 606 tiene tres sucursales en Buenos Aires.

El Bodegón 606 tiene tres sucursales en Buenos Aires.

El bodegón para comer albóndigas con puré

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como Bodegón 606. En este mítico lugar donde las albóndigas con puré son la estrella, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires

Los precios son lo más llamativo de este bodegón, pero no porque sean altos. Ocurre todo lo contrario. Por una suma módica de $11.000 se puede conseguir un buen plato de albóndigas con puré que son imperdibles, según evaluaron los comensales que ya las probaron.

bodegón 606
El Bodegón 606 tiene tres sucursales en Buenos Aires.

El Bodegón 606 tiene tres sucursales en Buenos Aires.

Bodegón 606 ofrece varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad complementa la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran distintos cortes de parrillada, variedades de tortillas, empanadas, milanesas, como así también una buena oferta de vinos para acompañar.

El bodegón está ubicado en tres localidades distintas: en Ramos Mejía sobre calle Necochea al 140, en Ituzaingó sobre calle Soler al 494 y en Merlo sobre calle Libertad al 606, lugares donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no son lugares de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.

Temas relacionados:

Te puede interesar