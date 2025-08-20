Los precios son lo más llamativo de este bodegón, pero no porque sean altos. Ocurre todo lo contrario. Por una suma módica de $11.000 se puede conseguir un buen plato de albóndigas con puré que son imperdibles, según evaluaron los comensales que ya las probaron.

bodegón 606 El Bodegón 606 tiene tres sucursales en Buenos Aires. Google Maps

Bodegón 606 ofrece varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad complementa la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran distintos cortes de parrillada, variedades de tortillas, empanadas, milanesas, como así también una buena oferta de vinos para acompañar.

El bodegón está ubicado en tres localidades distintas: en Ramos Mejía sobre calle Necochea al 140, en Ituzaingó sobre calle Soler al 494 y en Merlo sobre calle Libertad al 606, lugares donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no son lugares de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.