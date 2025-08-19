La parrillada es un clásico en el Bodegón Marga.

La parrillada es un clásico en el Bodegón Marga.

El turismo gastronómico es una excelente opción que suelen utilizar varios visitantes, especialmente en Argentina. En Buenos Aires, los bodegones son la estrella en este rubro, pero hay algunos que sin lugar a dudas merecen ser visitados. Este es el caso ideal porque ofrece un gran precio para comer asado en distintas variedades.

Este bodegón está ubicado dentro del corazón de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de la carne a la parrilla. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

Bodegón Marga
El bodegón para comer asado barato

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como Marga. En este mítico lugar donde la parrillada la estrella, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires

Los precios son lo más llamativo de este bodegón, pero no porque sean altos. Ocurre todo lo contrario. Por una suma módica de $10.000 se puede conseguir un buen plato de bife de costilla, uno de los cortes clásicos de la parrillada.

Bodegón Marga 2
Marga ofrece varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad complementa la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran asado de tira, bife de chorizo, bife de lomo y bife de cuadril, todos por precios que van desde los $12.000 hasta los $18.000.

El bodegón está ubicado sobre avenida Independencia 371, dentro del turístico barrio de San Telmo donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.

