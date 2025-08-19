Los precios son lo más llamativo de este bodegón, pero no porque sean altos. Ocurre todo lo contrario. Por una suma módica de $10.000 se puede conseguir un buen plato de bife de costilla, uno de los cortes clásicos de la parrillada.

Bodegón Marga 2 La parrillada es un clásico en el Bodegón Marga.

Marga ofrece varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad complementa la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran asado de tira, bife de chorizo, bife de lomo y bife de cuadril, todos por precios que van desde los $12.000 hasta los $18.000.

El bodegón está ubicado sobre avenida Independencia 371, dentro del turístico barrio de San Telmo donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.