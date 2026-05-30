El ave nocturno asociado a la sabiduría que fue fuente de inspiración para los mejores dioses del olimpo

El búho se suele asociar con la sabiduría y, ocupa un lugar especial en la mitología antigua, sobre todo en la cultura griega, ya que históricamente se cree que fue el compañero fiel de Atenea, diosa colmada de divinidad, sabiduría, guerra y estrategia. Además de conocerse por ser la hija de Zeus, es una de las más veneradas en la mitología griega cuya destreza era inigualable en el campo de batalla. Su estrategia e intelecto no lucía pleno sin un animal que le siguiera sus pasos.

La conexión entre ambos nace en la antigua Grecia, cuando el búho era honrado como guardián de la Acrópolis de Atenas, ciudad que lleva el nombre de la propia diosa y cuya presencia del animal en aquel lugar reforzó el vínculo del búho con la diosa. Sin embargo, hoy en día más allá de que es el ave que desempeña una función medioambiental para destacar y con destrezas únicas, su figura fue evolucionando a lo largo del tiempo.

ave, buho, diosa, atenea (2) El buho de Atenea, símbolo de sabiduría, inteligencia y portador de buena suerte. Foto mythicalcreatures.info

Adquirió un simbolismo muy reconocido que llegó a Grecia, a monedas y templos consolidándose como quien tenía el poder de ver en la oscuridad dando lugar a una visión aguda que simbolizaba la claridad, la vigilancia, la búsqueda del conocimiento y de la sabiduría, a través de sus ojos penetrantes.