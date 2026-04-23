Las excavaciones en la antigua ciudad de Laodicea permitieron un importante descubrimiento arqueológico durante los trabajos de restauración en el Teatro Occidental. El equipo de especialistas localizó una imponente estatua de mármol blanco que alcanza los dos metros de altura. La pieza representa a Atenea, la figura mitológica vinculada a la sabiduría, y conserva detalles técnicos que asombraron a los expertos del Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía.
Monumental descubrimiento: una estatua de Atenea de dos metros y con mucho detalle
Los arqueólogos hallaron en la ciudad de Laodicea una figura de mármol de grandes dimensiones que representa a la deidad griega con un asombroso trabajo artístico
El hallazgo ocurrió dentro del edificio del escenario, específicamente en los restos de un muro exterior. La escultura estaba enterrada boca abajo entre los escombros de la estructura histórica. Aunque la cabeza de la pieza todavía no aparece, el resto del cuerpo permanece prácticamente intacto. Este hallazgo en Grecia y la región de Anatolia en Turquía aporta datos valiosos sobre la maestría de los escultores antiguos.
Detalles de la obra en el teatro
La figura de Atenea luce un peplos sin mangas y un manto que rodea su cuello, una característica poco común en este tipo de representaciones. En el pecho destaca la égida, un elemento decorativo que muestra la cabeza de Medusa rodeada de serpientes. La precisión en los pliegues de la vestimenta sugiere que un maestro escultor realizó el trabajo durante la época de Augusto, bajo la influencia del arte de Grecia.
La parte posterior de la pieza presenta un acabado tosco, lo que indica que su ubicación original estaba en un nicho o entre columnas. En esos espacios, el público solo podía observar la parte frontal de la deidad. Laodicea funcionaba como un centro de producción textil en la antigüedad, y este descubrimiento refuerza la conexión de la ciudad con la protección de las artes y los oficios.
Tradición clásica en territorio de Turquía
El estilo de la estatua sigue las proporciones equilibradas del primer clasicismo romano. Los investigadores asocian la obra con un periodo de renacimiento estético donde las formas idealizadas predominaban en las ciudades de la región. El Teatro Occidental, construido en el siglo II a.C., servía como un escenario monumental donde estas figuras decoraban el entorno arquitectónico de tres pisos.
Este descubrimiento en Turquía forma parte de un programa nacional para preservar el legado histórico y arqueológico del país. Las labores en el sitio continúan desde principios de año para recuperar más fragmentos y entender el contexto social de la época. La presencia de la diosa en un teatro subraya la importancia de la mitología en la vida cotidiana de los antiguos habitantes de Laodicea.