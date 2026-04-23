La figura de Atenea luce un peplos sin mangas y un manto que rodea su cuello, una característica poco común en este tipo de representaciones. En el pecho destaca la égida, un elemento decorativo que muestra la cabeza de Medusa rodeada de serpientes. La precisión en los pliegues de la vestimenta sugiere que un maestro escultor realizó el trabajo durante la época de Augusto, bajo la influencia del arte de Grecia.

La parte posterior de la pieza presenta un acabado tosco, lo que indica que su ubicación original estaba en un nicho o entre columnas. En esos espacios, el público solo podía observar la parte frontal de la deidad. Laodicea funcionaba como un centro de producción textil en la antigüedad, y este descubrimiento refuerza la conexión de la ciudad con la protección de las artes y los oficios.

Tradición clásica en territorio de Turquía

atenea Los detalles del descubrimiento se mantuvieron en el tiempo.

El estilo de la estatua sigue las proporciones equilibradas del primer clasicismo romano. Los investigadores asocian la obra con un periodo de renacimiento estético donde las formas idealizadas predominaban en las ciudades de la región. El Teatro Occidental, construido en el siglo II a.C., servía como un escenario monumental donde estas figuras decoraban el entorno arquitectónico de tres pisos.

Este descubrimiento en Turquía forma parte de un programa nacional para preservar el legado histórico y arqueológico del país. Las labores en el sitio continúan desde principios de año para recuperar más fragmentos y entender el contexto social de la época. La presencia de la diosa en un teatro subraya la importancia de la mitología en la vida cotidiana de los antiguos habitantes de Laodicea.