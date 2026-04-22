Mientras recorría el barrio de Spandau, en el oeste de la capital alemana, un joven de trece años dio con un objeto que cambió la perspectiva histórica de la región. El descubrimiento consistió en una pequeña pieza de bronce con más de dos mil trescientos años de antigüedad. Expertos analizaron la pieza y confirmaron que pertenece a la mítica ciudad de Troya, situada en la actual Turquía.
Adolescente realiza descubrimiento arqueológico mientras caminaba por la calle
Un joven de trece años halló en Berlín una pieza de bronce de la ciudad de Troya, un objeto que revela posibles vínculos entre Grecia y el norte europeo
Este hallazgo despertó el interés de los investigadores del Museo PETRI de Berlín. El descubriente llevó la pieza junto a su profesor tras notar que el metal poseía características especiales. El arqueólogo Jens Henker examinó el objeto y destacó la importancia del gesto del joven. La pieza de bronce pesa siete gramos y mide apenas doce milímetros de diámetro.
Tesoros de la antigua Grecia
La importancia del hallazgo radica en su origen. Esta moneda es el primer rastro de la antigüedad griega que aparece en suelo berlinés. Los especialistas en numismática identificaron a la diosa Atenea en ambas caras del metal. En un lado viste un casco corintio, mientras que en el reverso porta una lanza y un huso, elementos clásicos de su iconografía.
La presencia de este objeto en Alemania abre nuevos interrogantes sobre las rutas comerciales. Aunque los vínculos con el imperio romano son conocidos, los contactos con las tribus germánicas de la Edad del Hierro suelen ser un misterio. Los griegos no dejaron registros escritos sobre estas tierras lejanas, a las que consideraban territorios bárbaros.
Hipótesis sobre un origen funerario
El sitio donde ocurrió el descubrimiento funcionó históricamente como un cementerio. Desde mediados del siglo pasado, los arqueólogos recuperaron en esta zona restos de cerámica, cuchillos y huesos humanos quemados. Los científicos sugieren que la moneda pudo formar parte de un ajuar funerario o ser un recuerdo personal de algún viajero antiguo.
Existen teorías sobre exploradores como Piteas, quien viajó hacia el norte de Europa en busca de ámbar. Sin embargo, la llegada de esta pieza a Alemania podría relacionarse con soldados que regresaban de expediciones en el Mediterráneo. Los investigadores mantienen la cautela, pues el recorrido exacto del objeto por el continente sigue siendo un enigma histórico fascinante.