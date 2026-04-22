Adolescente realiza descubrimiento arqueológico mientras caminaba por la calle

La importancia del hallazgo radica en su origen. Esta moneda es el primer rastro de la antigüedad griega que aparece en suelo berlinés. Los especialistas en numismática identificaron a la diosa Atenea en ambas caras del metal. En un lado viste un casco corintio, mientras que en el reverso porta una lanza y un huso, elementos clásicos de su iconografía.

moneda alemania El sitio exacto del descubrimiento, ubicado en el barrio de Spandau, es un terreno agrícola que ha sido identificado por los investigadores como un antiguo cementerio utilizado a lo largo de varios siglos. Debido a que en este lugar también se han desenterrado huesos humanos quemados y fragmentos de cerámica, los arqueólogos plantean la hipótesis de que la moneda no llegó allí por un simple intercambio comercial, sino como un objeto de valor personal o un "regalo de tumba".

La presencia de este objeto en Alemania abre nuevos interrogantes sobre las rutas comerciales. Aunque los vínculos con el imperio romano son conocidos, los contactos con las tribus germánicas de la Edad del Hierro suelen ser un misterio. Los griegos no dejaron registros escritos sobre estas tierras lejanas, a las que consideraban territorios bárbaros.

Hipótesis sobre un origen funerario

El sitio donde ocurrió el descubrimiento funcionó históricamente como un cementerio. Desde mediados del siglo pasado, los arqueólogos recuperaron en esta zona restos de cerámica, cuchillos y huesos humanos quemados. Los científicos sugieren que la moneda pudo formar parte de un ajuar funerario o ser un recuerdo personal de algún viajero antiguo.

Existen teorías sobre exploradores como Piteas, quien viajó hacia el norte de Europa en busca de ámbar. Sin embargo, la llegada de esta pieza a Alemania podría relacionarse con soldados que regresaban de expediciones en el Mediterráneo. Los investigadores mantienen la cautela, pues el recorrido exacto del objeto por el continente sigue siendo un enigma histórico fascinante.