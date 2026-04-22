Inicio Sociedad Descubrimiento
Alemania

Adolescente realiza descubrimiento arqueológico mientras caminaba por la calle

Un joven de trece años halló en Berlín una pieza de bronce de la ciudad de Troya, un objeto que revela posibles vínculos entre Grecia y el norte europeo

Francisco Pérez Osán
Por Francisco Pérez Osán [email protected]
Esta pequeña pieza de bronce de solo siete gramos representa un hito para la arqueología de Alemania, al ser el primer objeto de la antigua Grecia hallado en su capital. En una de sus caras se observa con claridad la figura de la diosa Atenea portando un casco corintio, una iconografía que permitió a los expertos del Münzkabinett confirmar su procedencia de la ciudad de Troya.

Esta pequeña pieza de bronce de solo siete gramos representa un hito para la arqueología de Alemania, al ser el primer objeto de la antigua Grecia hallado en su capital. En una de sus caras se observa con claridad la figura de la diosa Atenea portando un casco corintio, una iconografía que permitió a los expertos del Münzkabinett confirmar su procedencia de la ciudad de Troya.

Mientras recorría el barrio de Spandau, en el oeste de la capital alemana, un joven de trece años dio con un objeto que cambió la perspectiva histórica de la región. El descubrimiento consistió en una pequeña pieza de bronce con más de dos mil trescientos años de antigüedad. Expertos analizaron la pieza y confirmaron que pertenece a la mítica ciudad de Troya, situada en la actual Turquía.

Este hallazgo despertó el interés de los investigadores del Museo PETRI de Berlín. El descubriente llevó la pieza junto a su profesor tras notar que el metal poseía características especiales. El arqueólogo Jens Henker examinó el objeto y destacó la importancia del gesto del joven. La pieza de bronce pesa siete gramos y mide apenas doce milímetros de diámetro.

Tesoros de la antigua Grecia

La importancia del hallazgo radica en su origen. Esta moneda es el primer rastro de la antigüedad griega que aparece en suelo berlinés. Los especialistas en numismática identificaron a la diosa Atenea en ambas caras del metal. En un lado viste un casco corintio, mientras que en el reverso porta una lanza y un huso, elementos clásicos de su iconografía.

moneda alemania
El sitio exacto del descubrimiento, ubicado en el barrio de Spandau, es un terreno agr&iacute;cola que ha sido identificado por los investigadores como un antiguo cementerio utilizado a lo largo de varios siglos. Debido a que en este lugar tambi&eacute;n se han desenterrado huesos humanos quemados y fragmentos de cer&aacute;mica, los arque&oacute;logos plantean la hip&oacute;tesis de que la moneda no lleg&oacute; all&iacute; por un simple intercambio comercial, sino como un objeto de valor personal o un "regalo de tumba".

El sitio exacto del descubrimiento, ubicado en el barrio de Spandau, es un terreno agrícola que ha sido identificado por los investigadores como un antiguo cementerio utilizado a lo largo de varios siglos. Debido a que en este lugar también se han desenterrado huesos humanos quemados y fragmentos de cerámica, los arqueólogos plantean la hipótesis de que la moneda no llegó allí por un simple intercambio comercial, sino como un objeto de valor personal o un "regalo de tumba".

La presencia de este objeto en Alemania abre nuevos interrogantes sobre las rutas comerciales. Aunque los vínculos con el imperio romano son conocidos, los contactos con las tribus germánicas de la Edad del Hierro suelen ser un misterio. Los griegos no dejaron registros escritos sobre estas tierras lejanas, a las que consideraban territorios bárbaros.

Hipótesis sobre un origen funerario

El sitio donde ocurrió el descubrimiento funcionó históricamente como un cementerio. Desde mediados del siglo pasado, los arqueólogos recuperaron en esta zona restos de cerámica, cuchillos y huesos humanos quemados. Los científicos sugieren que la moneda pudo formar parte de un ajuar funerario o ser un recuerdo personal de algún viajero antiguo.

Existen teorías sobre exploradores como Piteas, quien viajó hacia el norte de Europa en busca de ámbar. Sin embargo, la llegada de esta pieza a Alemania podría relacionarse con soldados que regresaban de expediciones en el Mediterráneo. Los investigadores mantienen la cautela, pues el recorrido exacto del objeto por el continente sigue siendo un enigma histórico fascinante.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar