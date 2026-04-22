Arqueólogos descubren el tesoro de un chef de hace miles de años: un juego de cuchillos completo

Los investigadores vinculan la presencia de estos cuchillos con la cría de animales en la región. Según los datos obtenidos en la excavación, la ganadería representaba una actividad central en la zona durante los periodos romano tardío y bizantino temprano. El equipo de arqueología considera que estas piezas confirman la presencia de familias dedicadas al ganado en el complejo.

La ubicación de las herramientas en un mismo sitio aporta información valiosa sobre la vida social antigua. El hallazgo de las piezas juntas permite reconstruir las tareas cotidianas de procesamiento de carne. Los expertos destacan que encontrar un juego completo constituye un hecho poco frecuente que ayuda a entender mejor los métodos de trabajo en la cocina de hace siglos.

Piedras milenarias para herramientas filosas

cuchillo

La piedra de afilar de mármol encontrada junto a los cuchillos demuestra que el uso de ciertos recursos minerales persistió durante siglos. Este material guarda relación con las canteras de la región de Eskipazar, famosas por producir una piedra especial para el mantenimiento de herramientas de corte. El hallazgo confirma que el conocimiento técnico sobre el afilado existía mucho antes del periodo otomano.

La evidencia científica resalta la importancia de la zona de Hadrianopolis como un centro de actividad económica y doméstica. Los materiales utilizados para fabricar estos elementos de cocina señalan una adaptación avanzada al entorno natural. Gracias a este descubrimiento, la historia de la tecnología alimentaria suma un capítulo fundamental sobre el uso de herramientas especializadas en la Antigüedad Tardía.