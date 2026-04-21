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Tras siglos de búsqueda, descubren dónde estaba ubicada la casa de Shakespeare

Investigadores descubren planos originales en archivos históricos que sitúan la vivienda de William Shakespeare cerca del teatro Blackfriars de Londres

Francisco Pérez Osán
Por Francisco Pérez Osán [email protected]
William Shakespeare estrenó sus obras más famosas en el Teatro Globe. Ahora descubrieron que tenía una casa muy cerca de ese lugar.

William Shakespeare estrenó sus obras más famosas en el Teatro Globe. Ahora descubrieron que tenía una casa muy cerca de ese lugar.

El reciente descubrimiento sobre la vida de William Shakespeare permite conocer mejor sus últimos años de carrera. Durante mucho tiempo, la ubicación exacta de su casa en la capital de Inglaterra resultó un misterio difícil de resolver para los historiadores. Una placa en un edificio de oficinas moderno señalaba apenas una cercanía aproximada al sitio original del inmueble.

La académica Lucy Munro, perteneciente al King’s College de Londres, encontró un mapa detallado mientras revisaba antiguos documentos de propiedad. Este hallazgo ocurrió de forma fortuita durante un proyecto de investigación sobre el antiguo teatro de la zona. Los archivos municipales resguardaban esta pieza cartográfica que detalla la estructura del edificio comprado por el dramaturgo.

Descubrimiento de documentos históricos

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La figura del poeta ha estado ligada tradicionalmente a su retiro en Stratford-upon-Avon durante sus &uacute;ltimos a&ntilde;os de vida. Sin embargo, las nuevas evidencias documentales sugieren que mantuvo una presencia activa y estrat&eacute;gica en el coraz&oacute;n de la escena teatral londinense hasta poco antes de su fallecimiento en 1616. La compra de una vivienda de gran tama&ntilde;o cerca de los escenarios donde operaba su compa&ntilde;&iacute;a, los King&rsquo;s Men, refuerza la idea de un hombre de negocios plenamente integrado en la vida urbana y cultural de la &eacute;poca.

La figura del poeta ha estado ligada tradicionalmente a su retiro en Stratford-upon-Avon durante sus últimos años de vida. Sin embargo, las nuevas evidencias documentales sugieren que mantuvo una presencia activa y estratégica en el corazón de la escena teatral londinense hasta poco antes de su fallecimiento en 1616. La compra de una vivienda de gran tamaño cerca de los escenarios donde operaba su compañía, los King’s Men, refuerza la idea de un hombre de negocios plenamente integrado en la vida urbana y cultural de la época.

El mapa del siglo XVII muestra que la propiedad poseía una planta en forma de letra L. Esta construcción contaba con dimensiones considerables para la época y se situaba en el distrito de Blackfriars. El autor adquirió la finca en el año 1613, poco tiempo antes de su fallecimiento. Los datos indican que el terreno medía unos trece metros de ancho en su planta baja.

La noticia del descubrimiento cambia la perspectiva tradicional sobre el retiro del escritor. Muchos especialistas sostenían que el poeta abandonó la ciudad para vivir exclusivamente en su pueblo natal. Sin embargo, la compra de esta casa demuestra un interés por mantener su presencia en el centro cultural de Inglaterra. Es probable que el dramaturgo buscara un espacio para continuar sus colaboraciones profesionales.

Vida en Londres

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El hallazgo de este plano en los Archivos de Londres permiti&oacute; identificar, tras siglos de incertidumbre, la distribuci&oacute;n exacta de la propiedad que el dramaturgo adquiri&oacute; en 1613. El documento muestra una estructura en forma de L con dimensiones que confirman el estatus econ&oacute;mico que el autor alcanz&oacute; hacia el final de su vida profesional. Esta pieza cartogr&aacute;fica permaneci&oacute; oculta en cajas de escrituras antiguas hasta que una investigaci&oacute;n sobre el teatro Blackfriars permiti&oacute; vincularla definitivamente con la residencia del escritor en la capital inglesa.

El hallazgo de este plano en los Archivos de Londres permitió identificar, tras siglos de incertidumbre, la distribución exacta de la propiedad que el dramaturgo adquirió en 1613. El documento muestra una estructura en forma de L con dimensiones que confirman el estatus económico que el autor alcanzó hacia el final de su vida profesional. Esta pieza cartográfica permaneció oculta en cajas de escrituras antiguas hasta que una investigación sobre el teatro Blackfriars permitió vincularla definitivamente con la residencia del escritor en la capital inglesa.

William Shakespeare realizó la transacción el mismo año en que el teatro Globe sufrió un incendio devastador. A pesar de aquel incidente, el escritor mantuvo vínculos estrechos con sus colegas del ambiente teatral londinense. Algunos expertos sugieren que pudo redactar partes de sus últimas obras en esta residencia recién identificada por la ciencia.

La nieta del artista heredó la propiedad años después y decidió venderla a mediados de siglo. Lamentablemente, el Gran Incendio de Londres destruyó la estructura original en 1666. Gracias al descubrimiento de Munro, ahora existe certeza sobre el punto geográfico exacto donde el genio pasó sus días finales de trabajo. Aquella zona de Inglaterra recupera así una pieza fundamental de su valioso patrimonio literario.

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