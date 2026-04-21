Tras siglos de búsqueda, descubren dónde estaba ubicada la casa de Shakespeare

El reciente descubrimiento sobre la vida de William Shakespeare permite conocer mejor sus últimos años de carrera. Durante mucho tiempo, la ubicación exacta de su casa en la capital de Inglaterra resultó un misterio difícil de resolver para los historiadores. Una placa en un edificio de oficinas moderno señalaba apenas una cercanía aproximada al sitio original del inmueble.
La académica Lucy Munro, perteneciente al King’s College de Londres, encontró un mapa detallado mientras revisaba antiguos documentos de propiedad. Este hallazgo ocurrió de forma fortuita durante un proyecto de investigación sobre el antiguo teatro de la zona. Los archivos municipales resguardaban esta pieza cartográfica que detalla la estructura del edificio comprado por el dramaturgo.
Descubrimiento de documentos históricos
El mapa del siglo XVII muestra que la propiedad poseía una planta en forma de letra L. Esta construcción contaba con dimensiones considerables para la época y se situaba en el distrito de Blackfriars. El autor adquirió la finca en el año 1613, poco tiempo antes de su fallecimiento. Los datos indican que el terreno medía unos trece metros de ancho en su planta baja.
La noticia del descubrimiento cambia la perspectiva tradicional sobre el retiro del escritor. Muchos especialistas sostenían que el poeta abandonó la ciudad para vivir exclusivamente en su pueblo natal. Sin embargo, la compra de esta casa demuestra un interés por mantener su presencia en el centro cultural de Inglaterra. Es probable que el dramaturgo buscara un espacio para continuar sus colaboraciones profesionales.
Vida en Londres
William Shakespeare realizó la transacción el mismo año en que el teatro Globe sufrió un incendio devastador. A pesar de aquel incidente, el escritor mantuvo vínculos estrechos con sus colegas del ambiente teatral londinense. Algunos expertos sugieren que pudo redactar partes de sus últimas obras en esta residencia recién identificada por la ciencia.
La nieta del artista heredó la propiedad años después y decidió venderla a mediados de siglo. Lamentablemente, el Gran Incendio de Londres destruyó la estructura original en 1666. Gracias al descubrimiento de Munro, ahora existe certeza sobre el punto geográfico exacto donde el genio pasó sus días finales de trabajo. Aquella zona de Inglaterra recupera así una pieza fundamental de su valioso patrimonio literario.