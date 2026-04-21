Tras siglos de búsqueda, descubren dónde estaba ubicada la casa de Shakespeare

La noticia del descubrimiento cambia la perspectiva tradicional sobre el retiro del escritor. Muchos especialistas sostenían que el poeta abandonó la ciudad para vivir exclusivamente en su pueblo natal. Sin embargo, la compra de esta casa demuestra un interés por mantener su presencia en el centro cultural de Inglaterra. Es probable que el dramaturgo buscara un espacio para continuar sus colaboraciones profesionales.

Vida en Londres

casa shakespeare El hallazgo de este plano en los Archivos de Londres permitió identificar, tras siglos de incertidumbre, la distribución exacta de la propiedad que el dramaturgo adquirió en 1613. El documento muestra una estructura en forma de L con dimensiones que confirman el estatus económico que el autor alcanzó hacia el final de su vida profesional. Esta pieza cartográfica permaneció oculta en cajas de escrituras antiguas hasta que una investigación sobre el teatro Blackfriars permitió vincularla definitivamente con la residencia del escritor en la capital inglesa.

William Shakespeare realizó la transacción el mismo año en que el teatro Globe sufrió un incendio devastador. A pesar de aquel incidente, el escritor mantuvo vínculos estrechos con sus colegas del ambiente teatral londinense. Algunos expertos sugieren que pudo redactar partes de sus últimas obras en esta residencia recién identificada por la ciencia.

La nieta del artista heredó la propiedad años después y decidió venderla a mediados de siglo. Lamentablemente, el Gran Incendio de Londres destruyó la estructura original en 1666. Gracias al descubrimiento de Munro, ahora existe certeza sobre el punto geográfico exacto donde el genio pasó sus días finales de trabajo. Aquella zona de Inglaterra recupera así una pieza fundamental de su valioso patrimonio literario.