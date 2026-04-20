El impresionante descubrimiento de un dinosaurio en Chubut que cambia los libros de historia

bicharracosaurus dionide mesa excav Fueron intensas las excavaciones para completar el trabajo en Chubut. Foto: gentileza

Qué se sabe del Bicharracosaurus, el dinosaurio protagonista del descubrimiento en Chubut

Según los primeros datos, este dinousaurio no era ningún improvisado. Vivió hace más de 150 millones de años, en pleno Jurásico Superior. Lo que lo hace especial es que es un "punto medio": no es ni tan primitivo como los primeros dinosaurios, ni tan avanzado como los gigantes del Cretácico. Es el eslabón justo para entender cómo pasaron de ser animales grandes a los colosos de cuello largo que todos conocemos.

Los investigadores del CONICET encontraron principalmente vértebras (de la espalda y la cola) que tienen unos huequitos y estructuras internas que no se vieron en ningún otro lado. Esto nos dice que los dinosaurios que vivían acá, en el sur del mundo, estaban haciendo "la suya" y evolucionando de forma distinta a los del resto del planeta.

El nombre también tiene su cuota de cariño, porque es un homenaje a Dionide Mesa, un colaborador local que ayudó a identificar los restos al principio. Mientras, avanzan los estudios para recabar mayor información.

dino Así era el bicharracosaurus que descubrieron en la Patagonia argentina.

El hallazgo es impresionante porque nos hace pensar que hace millones de años, donde hoy hay estepa, había una selva espectacular llena de estos "bicharracos" herbívoros que hoy ponen a la ciencia argentina en la tapa de las revistas más importantes del mundo, como la famosa PeerJ.

Qué otros dinosaurios se encontraron en la Patagonia argentina

Para cientos de especialistas, la Patagonia argentina es considerada el "Vaticano de la paleontología". Es que acá se han encontrado algunos de los ejemplares más masivos y extraños que alguna vez caminaron sobre la Tierra.

Los descubrimientos que pusieron a la Argentina en el mapa mundial de los dinosaurios:

Argentinosaurus huinculensis : el peso pesado. Durante décadas fue considerado el dinosaurio más grande del mundo. Se estima que medía casi 40 metros de largo y pesaba unas 70 toneladas (como 12 elefantes juntos).

: el peso pesado. Durante décadas fue considerado el dinosaurio más grande del mundo. Se estima que medía casi 40 metros de largo y pesaba unas 70 toneladas (como 12 elefantes juntos). Patagotitan mayorum: el titán de Chubut. Es uno de los esqueletos más completos de un dinosaurio gigante. Gracias a él, pudimos entender finalmente las proporciones reales de los titanosaurios.

bicharracosaurus dionide mesa diario Edición papel del día en que comenzó la historia de este descubrimiento absoluto para la ciencia argentina. Foto: gentileza

Giganotosaurus carolinii : el "anti-T.Rex". Descubierto en Neuquén, era más grande y pesado que el Tyrannosaurus rex. Tenía dientes como cuchillos diseñados para desangrar presas gigantes.

: el "anti-T.Rex". Descubierto en Neuquén, era más grande y pesado que el Tyrannosaurus rex. Tenía dientes como cuchillos diseñados para desangrar presas gigantes. Amargasaurus cazaui : el punk de la prehistoria. Un cuello largo pequeño con una característica espectacular: dos hileras de espinas óseas altísimas que recorrían su cuello, como una cresta doble.

: el punk de la prehistoria. Un cuello largo pequeño con una característica espectacular: dos hileras de espinas óseas altísimas que recorrían su cuello, como una cresta doble. Carnotaurus sastrei : el toro carnívoro. Único por tener cuernos sobre los ojos y brazos ridículamente cortos (incluso más que el T.Rex). Es el carnívoro más icónico del sur argentino.

: el toro carnívoro. Único por tener cuernos sobre los ojos y brazos ridículamente cortos (incluso más que el T.Rex). Es el carnívoro más icónico del sur argentino. Bajadasaurus pronuspinax: defensa extrema. Pariente del Amargasaurus, pero sus espinas del cuello apuntaban hacia adelante, creando una especie de "valla de púas" para protegerse mientras comía.