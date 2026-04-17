Hallazgo histórico en una cantera: descubren el plano original de la respiración terrestre

fosil-reptil-respiracion Fósil original y recreación científica de Captorhinus aguti. Nature (2026)

¿Cómo funciona el "invento" que heredamos?

Este fósil demuestra que hace casi 300 millones de años, la evolución diseñó un sistema de "fuelle":

Músculos intercostales: El fósil presenta inserciones óseas que indican la presencia de músculos capaces de expandir la cavidad torácica.

El fósil presenta inserciones óseas que indican la presencia de músculos capaces de expandir la cavidad torácica. Presión negativa: Al expandirse las costillas, se crea un vacío que succiona el aire hacia los pulmones, una técnica mucho más eficiente que la de los anfibios.

Al expandirse las costillas, se crea un vacío que succiona el aire hacia los pulmones, una técnica mucho más eficiente que la de los anfibios. Independencia del agua: Este sistema permitió que los ancestros de los mamíferos se alejaran de las zonas húmedas y conquistaran el interior de los continentes.

diagrama reptil respiracion Diagrama ilustrado del esqueleto completo donde se destacan las estructuras cartilaginosas descritas por primera vez en este estudio. Nature (2026)

¿Por qué este hallazgo es muy importante?

El estudio, publicado recientemente, no solo añade una pieza al rompecabezas de la paleontología, sino que nos conecta biológicamente con el pasado profundo.

"Cada vez que inhalas profundamente, estás activando un mecanismo biológico que se perfeccionó en el Pérmico", explican los expertos detrás del hallazgo.

Este espécimen, hallado en las calizas de Richards Spur (Oklahoma), ha sobrevivido a extinciones masivas y movimientos tectónicos para contarnos que, aunque nos creamos muy modernos, nuestra forma de interactuar con el oxígeno es una herencia milenaria.

Tres datos curiosos de este "abuelo" evolutivo:

No es un dinosaurio: Vivió en el Período Pérmico, una época dominada por sinápsidos y reptiles tempranos.

Vivió en el Período Pérmico, una época dominada por sinápsidos y reptiles tempranos. Piel de cuero: Junto al esqueleto, se han encontrado restos de impresiones de piel, sugiriendo que ya poseían escamas para evitar la deshidratación.

Junto al esqueleto, se han encontrado restos de impresiones de piel, sugiriendo que ya poseían escamas para evitar la deshidratación. Huesos de cristal: La conservación es tan perfecta que se pueden ver detalles microscópicos de los canales donde pasaban los vasos sanguíneos.