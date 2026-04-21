Descubrimiento del robot de la NASA en Marte: signos de vida antigua

La NASA confirmó que las moléculas orgánicas complejas permanecen preservadas en las capas poco profundas de la corteza. Estos compuestos sirven para evaluar si un ambiente resultó habitable en tiempos remotos. Aunque el robot no encontró seres vivos actuales, los datos demuestran que la materia orgánica resistió el paso del tiempo. Las rocas del cráter actuaron como un refugio para estas partículas fundamentales.

Exploración científica

curiosity El vehículo Curiosity capturó una autorretrato en la región de Glen Torridon, un sitio donde los científicos identificaron minerales de arcilla que sugieren la presencia de agua en el pasado remoto de Marte. Este escenario resultó ideal para realizar experimentos químicos con el robot, los cuales permitieron hallar moléculas orgánicas complejas que sirven como indicadores de habitabilidad en el cráter Gale.

El equipo de Curiosity utilizó el sistema de Análisis de Muestras en Marte para descomponer los minerales. Este proceso permitió observar sustancias que antes resultaban invisibles para los sensores externos. Los expertos consideran que esta información facilita la búsqueda futura de carbono orgánico preservado. El éxito de la operación brinda esperanza para próximas misiones en otros cuerpos celestes.

Ciertos procesos geológicos o la caída de meteoritos pudieron originar estas moléculas halladas por el robot. Sin una inspección humana directa, todavía existe incertidumbre sobre el origen biológico exacto de los restos. Sin embargo, la NASA celebra que el planeta conserve estas pistas tras miles de millones de años de historia. La investigación continuará con nuevos proyectos en lunas distantes como Titán próximamente.