Un descubrimiento científico de gran relevancia marca un hito en la exploración del sistema solar. El vehículo explorador Curiosity halló restos de moléculas orgánicas complejas en la superficie de Marte. Este evento ocurrió mediante un experimento químico sin precedentes realizado en el suelo del planeta rojo. Los investigadores publicaron los detalles de este avance en la revista Nature Communications durante el mes de abril.
Descubrimiento del robot de la NASA en Marte: signos de vida antigua
El reciente descubrimiento de moléculas orgánicas en el cráter Gale sugiere que el planeta vecino tuvo condiciones aptas para la vida hace millones de años
El robot recorre el terreno marciano desde su llegada en el año 2012. Su misión principal consiste en buscar rastros de vida microscópica que habitó allí hace miles de millones de años. La NASA dirigió los instrumentos del equipo de forma remota para recolectar minerales de arcilla en una zona específica. Este sitio, conocido como Glen Torridon, mostró señales claras de haber contenido agua líquida en la antigüedad.
Detalles sobre el nuevo descubrimiento
Los análisis de laboratorio identificaron más de veinte sustancias químicas relevantes en las muestras obtenidas. Entre los resultados destaca una molécula de nitrógeno con una estructura similar al proto-ADN. El hallazgo incluyó también benzotiofeno, un compuesto de azufre que suele viajar en meteoritos. La presencia de estos elementos refuerza la idea de que los componentes básicos para la vida estuvieron presentes en el entorno.
La NASA confirmó que las moléculas orgánicas complejas permanecen preservadas en las capas poco profundas de la corteza. Estos compuestos sirven para evaluar si un ambiente resultó habitable en tiempos remotos. Aunque el robot no encontró seres vivos actuales, los datos demuestran que la materia orgánica resistió el paso del tiempo. Las rocas del cráter actuaron como un refugio para estas partículas fundamentales.
Exploración científica
El equipo de Curiosity utilizó el sistema de Análisis de Muestras en Marte para descomponer los minerales. Este proceso permitió observar sustancias que antes resultaban invisibles para los sensores externos. Los expertos consideran que esta información facilita la búsqueda futura de carbono orgánico preservado. El éxito de la operación brinda esperanza para próximas misiones en otros cuerpos celestes.
Ciertos procesos geológicos o la caída de meteoritos pudieron originar estas moléculas halladas por el robot. Sin una inspección humana directa, todavía existe incertidumbre sobre el origen biológico exacto de los restos. Sin embargo, la NASA celebra que el planeta conserve estas pistas tras miles de millones de años de historia. La investigación continuará con nuevos proyectos en lunas distantes como Titán próximamente.