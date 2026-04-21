El juez Sebastián Sarmiento se declaró culpable y el Jury lo suspendió por 6 meses sin sueldo

Sebastián Sarmiento debe reintegrar salarios cobrados desde diciembre

El fallo dispuso, además, que Sebastián Sarmiento "deberá reintegrar los salarios percibidos desde diciembre del año pasado, cuando había sido suspendido de manera preventiva y comenzó a cobrar el 50% de su sueldo. El tribunal fijó un plazo de 10 días hábiles para la devolución de esos montos, en línea con la sanción definitiva de suspensión sin goce de haberes".

En la sala estuvieron los 3 hijos del policía retirado Héctor Pelayes, asesinado en septiembre de 2024 por Roberto Pereyra, condenado y con el beneficio de las salidas transitorias otorgado por Sebastián Sarmiento como parte del régimen de cumplimiento progresivo de la pena. Ellos, que denunciaron a Sarmiento ante el Jury al igual que el acusador privado, Franco Ambrosini, diputado provincial por el oficialismo, aceptaron la sanción impuesta al magistrado. "Nadie podrá devolvernos a nuestro padre", coincidieron los hijos de la víctima fatal.

jury sebastian sarmiento Los miembros del Jury de Enjuiciamiento reunidos por el caso de Sebastián Sarmiento. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

La definición de este martes, apenas constituido el Jury de Enjuiciamiento con sus 20 miembros (6 jueces de la Corte -y la ausencia de Teresa Day-, 7 senadores y 7 diputados), en el salón de actos del Poder Judicial, comenzó a tejerse el lunes a media mañana cuando el juez Sebastián Sarmiento -que había sido suspendido en diciembre- presentó una propuesta de juicio abreviado al procurador y acusador en el proceso, Alejandro Gullé, a cambio de una sanción disciplinaria. Es decir, ofreció hacerse cargo -declararse culpable para evitar un escenario donde la destitución era casi un hecho.

Además, a pedido del propio Sarmiento a la presidencia de la Corte se acordó su traslado-desde julio- a otra jurisdicción judicial, donde no se diriman asuntos vinculados a la vida carcelaria. Podría ser la Tercera (incluye San Martín, Junín, Santa Rosa, La Paz y Rivadavia) o la Cuarta (Tunuyán, Tupungato y San Carlos).

Sebastián Sarmiento volverá a ser juez este invierno

La sanción aplicada este martes al juez Sebastián Sarmiento está prevista en la ley 4970 de Jury de Enjuiciamiento como una modalidad intermedia entre los extremos: la absolución y la destitución del cargo de magistrado.

El primer beneficiado por una reforma legislativa fue el fiscal Fabricio Sidoti, quien en marzo de 2017 fue sancionado por el Jury de Enjuiciamiento, adonde llegó acusado de no haber detenido a un hombre acusado de violar a su hija. Condenado y suspendido por 4 meses. Y zafó de una destitución casi segura.

Sebastián Sarmiento podrá volver a trabajar como juez del fuero Penal Colegiado cuando cumpla la sanción acordada con la Procuración de la Corte y legitimada este martes por 20 miembros del Jury de Enjuiciamiento a filo del comienzo del juicio político. Hasta entonces tampoco cobrará sueldo.

La sanción por 6 meses comienza a correr desde el 11 de diciembre último cuando fue suspendido para ser juzgado.

sebastian sarmiento abogadas luciana torre leslie modarelli Sebastián Sarmiento junto a sus abogadas Luciana Torre y Leslie Modarelli. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

La posibilidad de que Sebastián Sarmiento y la acusación, representada por Alejandro Gullé, acordaran una sanción en juicio abreviado evitando así el juicio político y la muy probable destitución, estaba latente como en todo proceso judicial que está a punto de comenzar.

Pero Sarmiento debía dar el primer paso: proponer hacerse cargo de sus errores. Y lo hizo el lunes. Luego, Gullé debía analizar los términos del acuerdo para aceptarlo o rechazarlo. Y Gullé, finalmente, aceptó.

alejandro gulle procurador general corte Alejandro Gullé, acusador ante el Jury de Enjuiciamiento, aceptó un acuerdo de juicio abreviado con el juez Sebastián Sarmiento finalmente avalado. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Ganaron todos: Sebastián Sarmiento, el Gobierno y la Justicia

Sebastián Sarmiento no fue destituido y recuperará el cargo de juez penal cuando cumpla la totalidad de la sanción disciplinaria. Ya no volverá a ejercer en el Gran Mendoza sino en el Valle de Uco o la zona Este, alejado de la posibilidad y obligación de resolver asuntos y planteos de internos penitenciarios ya que tales circunscripciones judiciales carecen de esa competencia.

También ganó el Gobierno porque aunque apostó fuerte a la destitución del juez Sebastián Sarmiento desde el primer momento -de hecho el gobernador Alfredo Cornejo en persona cuestionó al magistrado por sus sentencias- vio con muy buenos ojos el acuerdo que derivó en sanción mucho antes de que el mismo se cristalizara. Por estas horas, en Peltier 611 del barrio Cívico asumen como una clara victoria que el juez haya asumido la responsabilidad de los actos que lo llevaron al Jury por mal desempeño y se haya declarado culpable.

dalmiro garay presidente suprema corte El presidente de la Suprema Corte y del Jury, Dalmiro Garay. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

El fuero Penal también ganó porque no perdió a un juez a manos del Gobierno (Sebastián Sarmiento, en este caso) y porque la sanción y el traslado disipan el profundo malestar que hubiera generado la destitución del magistrado en gran parte de la plantilla de jueces penales.

También ganó el Poder Judicial como institución y así lo entiende porque, más allá de las pruebas y de la dinámica de los procesos como éste -fuertemente atravesado por la política- haber echado a Sebastián Sarmiento habría causado un impacto negativo que trascendería Mendoza para llegar a los organismos internacionales donde Mendoza ya ha sido condenada.