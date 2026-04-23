El mayor puerto de América del Sur rompe récord histórico y busca expandirse

Se trata del Puerto de Santos, en Brasil, el mayor complejo portuario de América del Sur. Y su última marca no pasó desapercibido. Cerró el año 2025 con 186,4 millones de toneladas movilizadas, un récord histórico que lo consolida como uno de los nodos logísticos más importantes del hemisferio sur.

El dato no es solo una cifra grande. Es una señal de escala. Porque este puerto no funciona como un punto aislado, sino como una puerta de entrada y salida para gran parte de la producción brasileña hacia el mundo. Su crecimiento reciente confirma una tendencia sostenida.

Puerto de Santos, en Brasil (1)

China y un puerto vital de América del Sur

Pero el récord también revela un desafío: el límite físico. Más toneladas significan más presión sobre infraestructura, accesos, tiempos de espera y capacidad de expansión. Por eso, el puerto no solo crece en volumen, sino también en inversiones, modernización y planificación de nuevas terminales para no quedar atrapado en su propio éxito.

Esto es vital para este puerto de América del Sur ya que la redefinición de la “poligonal” (el área de jurisdicción portuaria) permite un incremento del 56% en su superficie terrestre, que pasa de los actuales 9,3 a un total de 14,5 metros cuadrados.

A principios de 2026,el Ministerio de Puertos y Aeropuertos de Brasil oficializó la nueva poligonal del Puerto de Santos, incorporando 4,8 millones de metros cuadrados terrestres. Esta medida busca otorgar seguridad jurídica y espacio físico para sostener el crecimiento récord de carga proyectado para el resto de la década.

Lo interesante es lo que hay detrás del número. El movimiento récord no se explica por un solo factor, sino por una combinación de fuerzas: el aumento del comercio internacional, la expansión del agronegocio brasileño y el papel cada vez más fuerte de Asia, especialmente China, como destino clave de exportaciones.

En términos estratégicos, su importancia va más allá de Brasil. Es el principal puerto de la región y uno de los más relevantes del hemisferio sur, incluso comparado con otros grandes nodos logísticos internacionales. Esto lo convierte en un punto crítico para entender cómo se reorganizan las cadenas de suministro en un mundo cada vez más dependiente del transporte marítimo.