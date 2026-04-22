Argentina hace entrega del avión Pampa III y apunta a la creación de un sistema UAV para el Ejército

El avión IA-63 Pampa III, producido por la Fábrica Argentina de Aviones FAdeA, representa más que un avión de entrenamiento. Es una plataforma de transición entre la formación básica y el combate ligero, con aviónica digitalizada y capacidad de adaptación a distintos perfiles de misión. Su producción sostenida y su entrega progresiva a la Fuerza Aérea Argentina reflejan un intento de consolidar una línea de fabricación nacional en un segmento históricamente dependiente del exterior.

Pero la modernización no se limita al aire tripulado. En paralelo, Argentina avanza en el desarrollo de sistemas UAV destinados al Ejército Argentino, integrando tecnología de reconocimiento, vigilancia y apoyo táctico. Estos sistemas no tripulados, conocidos como UAV, permiten obtener información en tiempo real sin exponer personal en terreno, algo clave en escenarios de vigilancia fronteriza, apoyo a emergencias o control territorial.

Avión Pampa III y la creación de un sistema UAV para el Ejército (2)

La importancia de esta nuevas incorporaciones de Argentina

La incorporación de estas tecnologías responde a una tendencia global. La creciente importancia de los sistemas no tripulados en la doctrina militar moderna. No se trata solo de reemplazar aeronaves tripuladas, sino de complementar capacidades, reducir costos operativos y ampliar el alcance de la información en el campo de operaciones.

En conjunto, estos avances muestran una lógica de reconstrucción gradual de capacidades. Por un lado, el avión Pampa III sostiene la formación y la presencia aérea nacional; por otro, los UAV abren una dimensión más flexible, silenciosa y digital de la vigilancia militar.