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Quini 6: los resultados del sorteo 3367 del miércoles 22 de abril

Los resultados del Quini 6 y los ganadores de un nuevo sorteo. Controlá tu cartón y mirá el pozo millonario que ofrece este popular juego de azar de Lotería de Santa Fe

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella [email protected]
Quini 6: los resultados del sorteo 3367 del miércoles 22 de abril

Quini 6: los resultados del sorteo 3367 del miércoles 22 de abril

El Quini 6 realiza este miércoles 22 de abril de 2026 el sorteo 3367, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

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Quini 6: los resultados del sorteo 3367 del miércoles 22 de abril

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Quini 6: los resultados del sorteo 3367 del mi&eacute;rcoles 22 de abril.

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¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los:

  • Miércoles a las 21.15
  • Domingos a las 21.15

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