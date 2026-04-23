A más de 100 años, esta tortuga aparece en América del Sur y reaviva la esperanza de su especie

Eso fue lo que ocurrió con la tortuga gigante de Fernandina, una especie que no había sido registrada durante más de 100 años y que fue redescubierta en la isla Fernandina, una de las más jóvenes y volcánicamente activas del archipiélago de las Islas Galápagos. Su reaparición en América del Sur no solo sorprendió a la comunidad científica: reabrió una pregunta que parecía cerrada desde hace un siglo. ¿Cómo puede una especie sobrevivir tanto tiempo sin ser vista?

El hallazgo de este animal se produjo en un entorno extremo, dominado por flujos de lava recientes y condiciones ambientales hostiles. Allí, una hembra adulta fue identificada como perteneciente a esta especie que se creía posiblemente extinta. El registro fue confirmado por equipos de conservación que trabajan en el archipiélago, lo que encendió de inmediato nuevas hipótesis sobre la existencia de una población remanente aún no detectada.

Chelonoidis phantasticus (tortuga gigante de Fernandina) (2)

¿Qué significa la reaparición de este animal en las costas de América del Sur?

La importancia del descubrimiento no está solo en la rareza del individuo, sino en lo que implica para la conservación global. Las tortugas gigantes de Galápagos son especies clave en el equilibrio ecológico de las islas, ya que influyen en la vegetación, dispersión de semillas y estructura del ecosistema. Su desaparición, o en este caso, su posible supervivencia oculta, altera la forma en que se entienden los ciclos naturales del archipiélago.

Este tipo de redescubrimientos de animales también plantea un desafío científico. La dificultad de afirmar extinciones definitivas en ecosistemas complejos y poco accesibles. En entornos como Fernandina, la actividad volcánica constante, la densidad de vegetación y la limitada presencia humana pueden permitir que pequeñas poblaciones sobrevivan sin ser detectadas durante décadas.

El caso ha reactivado los esfuerzos de monitoreo y conservación por parte de la Galápagos National Park Directorate y la Charles Darwin Foundation, que buscan determinar si existen más individuos de esta especie en la isla o si se trata de un remanente aislado en América del Sur.