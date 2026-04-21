Esta solución fue pensada para resolver uno de los problemas más complejos de las grandes ciudades: el tráfico. Te contamos de que se trata y que urbe de América del Sur es.

Auto voladores (1)

La ciudad de América del Sur que apuesta por autos voladores de 8 motores eléctricos y con una autonomía de 100 kilómetros

En Brasil, donde el tránsito parece a veces no dar tregua, está creciendo una idea que suena a futuro pero ya se está construyendo en presente: los autos voladores eléctricos. No son autos como los que conocemos, ni tampoco simples helicópteros. Son vehículos aéreos eléctricos, llamados eVTOL, pensados para despegar y aterrizar en vertical, como si la ciudad tuviera nuevos “ascensores hacia el cielo”. La empresa detrás de este desarrollo es Eve Air Mobility, ligada al grupo aeronáutico Embraer.