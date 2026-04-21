En distintas partes del mundo, la idea de los autos voladores dejó de ser solo ciencia ficción para convertirse en un campo real de innovación tecnológica. En una ciudad de América del Sur, este concepto empieza a tomar forma a través del desarrollo de aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL).
Esta solución fue pensada para resolver uno de los problemas más complejos de las grandes ciudades: el tráfico. Te contamos de que se trata y que urbe de América del Sur es.
La ciudad de América del Sur que apuesta por autos voladores de 8 motores eléctricos y con una autonomía de 100 kilómetros
En Brasil, donde el tránsito parece a veces no dar tregua, está creciendo una idea que suena a futuro pero ya se está construyendo en presente: los autos voladores eléctricos. No son autos como los que conocemos, ni tampoco simples helicópteros. Son vehículos aéreos eléctricos, llamados eVTOL, pensados para despegar y aterrizar en vertical, como si la ciudad tuviera nuevos “ascensores hacia el cielo”. La empresa detrás de este desarrollo es Eve Air Mobility, ligada al grupo aeronáutico Embraer.
El proyecto se concentra principalmente en el estado de São Paulo, especialmente en ciudades como São José dos Campos, donde se diseña y desarrolla la tecnología, y Taubaté, donde se prepara la fabricación. Desde ahí, estas máquinas empiezan a tomar forma.
¿Cómo serán estos vehículos?
La idea no es reemplazar el auto de todos los días, sino crear una nueva capa de movilidad urbana. Una donde el tráfico no esté solo en las calles, sino también en el aire, pero de manera ordenada, silenciosa y eléctrica. Estos vehículos contaran con:
- ocho motores eléctricos
- autonomía cercana a los 100 kilómetros
- la promesa de conectar la ciudad desde otra altura
- tendrá una cabina cerrada para 2 a 4 pasajeros en la mayoría de los modelos
- funcionarán con baterías y motores eléctricos, sin combustible.
Todavía están en fase de pruebas, pero en este rincón de América del Sur ya se está ensayando cómo se vería una ciudad donde moverse no dependa solo del asfalto, sino también del cielo.