Corte de agua: una ciudad estará sin servicio por tiempo indefinido

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

corte de agua en buenos aires Hoy hay trabajos programados sobre la red de agua en Bahía Blanca.

En qué ciudad de Buenos Aires hay un corte de agua

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, una empresa ajena al servicio realizará trabajos sobre una cañería de la red de agua en la intersección de la calle Hernandarias con las calles Azopardo y Liniers, en Bahía Blanca. Mientras duren las tareas, que forman parte de una obra de extensión de la red, se afectará con falta de agua los barrios Aldea Romana, Los Horneros, Patagonia Norte y Las Acacias.