Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este martes 21 de abril de 2026 en una ciudad de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
Corte de agua: una ciudad estará sin servicio por tiempo indefinido
ABSA, informó un corte de agua por trabajos programados a raíz de arreglos en la red. Se verá afectada una importante ciudad a lo largo del día
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
En qué ciudad de Buenos Aires hay un corte de agua
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, una empresa ajena al servicio realizará trabajos sobre una cañería de la red de agua en la intersección de la calle Hernandarias con las calles Azopardo y Liniers, en Bahía Blanca. Mientras duren las tareas, que forman parte de una obra de extensión de la red, se afectará con falta de agua los barrios Aldea Romana, Los Horneros, Patagonia Norte y Las Acacias.
servicio se restablecerá paulatinamente cuando los trabajos estén terminados aunque no se indicó un rango horario.
Recomendaciones ante los cortes de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.