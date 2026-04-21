Cómo hacer unas pastillas caseras para remover el sarro del inodoro

El uso de productos químicos corrosivos no siempre es la mejor opción para cuando queremos limpiar el inodoro y el baño. Por suerte es posible crear un limpiador potente que elimina manchas y desinfecta sin dañar las cañerías.
¿Por qué el inodoro se llena de sarro?
El sarro se forma por la acumulación de calcio y minerales presentes en el agua dura, generando esas manchas amarillentas o marrones que parecen imposibles de quitar. Sin embargo, diversos trucos caseros ofrecen una solución eficiente: pastillas efervescentes de limpieza profunda.
Materiales o ingredientes (para hacer entre unas 15 a 20 pastillas)
- 1 taza de bicarbonato de sodio: actúa como un abrasivo suave y neutralizador de olores.
- 1/4 de taza de ácido cítrico: es el encargado de disolver el sarro y generar la efervescencia.
- 1 cucharada de detergente
- Opcional: aceites esenciales. Te aconsejamos usar de limón, menta o árbol de té, ya que cuentan con propiedades antibacterianas.
- Un molde de silicona
El primer paso es colocar en un recipiente de plástico o de vidrio el bicarbonato de sodio con el ácido cítrico. Asegúrate de deshacer cualquier grumo con un tenedor.
Agrega a la mezcla el detergente y unas 10 gotas de aceite esencial (del aroma que prefieras). Tendrás que conseguir una preparación con una consistencia similar a la de la arena húmeda: si aprietas un poco con la mano, debe mantener la forma. Si está muy seco, puedes atomizar apenas un poco de agua (con cuidado de no activar la efervescencia antes de tiempo).
Presiona la mezcla firmemente dentro de los moldes de silicona. Es muy importante que la preparación quede compacta dentro de los moldes. Caso contrario, luego se desarmará o desgranará.
Deja secar las pastillas en un sitio fresco y seco durante al menos 24 horas. Una vez duras, desmóldalas y guárdalas en un frasco de vidrio hermético.
En cuanto a su modo de uso, solo tienes que arrojar una pastilla al inodoro y dejarla actuar mientras burbujea (aproximadamente 10 a 15 minutos). Luego, pasa la escobilla para remover los restos de sarro ya ablandados y tira la cadena. Y listo.