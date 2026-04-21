Cómo hacer unas pastillas caseras para remover el sarro del inodoro

1 taza de bicarbonato de sodio: actúa como un abrasivo suave y neutralizador de olores.

1/4 de taza de ácido cítrico: es el encargado de disolver el sarro y generar la efervescencia.

1 cucharada de detergente

Opcional: aceites esenciales. Te aconsejamos usar de limón, menta o árbol de té, ya que cuentan con propiedades antibacterianas.

Un molde de silicona

El primer paso es colocar en un recipiente de plástico o de vidrio el bicarbonato de sodio con el ácido cítrico. Asegúrate de deshacer cualquier grumo con un tenedor.

Limpiar inodoro Gracias a este truco casero de limpieza podrás dejar tu inodoro libre de sarro.

Agrega a la mezcla el detergente y unas 10 gotas de aceite esencial (del aroma que prefieras). Tendrás que conseguir una preparación con una consistencia similar a la de la arena húmeda: si aprietas un poco con la mano, debe mantener la forma. Si está muy seco, puedes atomizar apenas un poco de agua (con cuidado de no activar la efervescencia antes de tiempo).

Presiona la mezcla firmemente dentro de los moldes de silicona. Es muy importante que la preparación quede compacta dentro de los moldes. Caso contrario, luego se desarmará o desgranará.

Deja secar las pastillas en un sitio fresco y seco durante al menos 24 horas. Una vez duras, desmóldalas y guárdalas en un frasco de vidrio hermético.

En cuanto a su modo de uso, solo tienes que arrojar una pastilla al inodoro y dejarla actuar mientras burbujea (aproximadamente 10 a 15 minutos). Luego, pasa la escobilla para remover los restos de sarro ya ablandados y tira la cadena. Y listo.