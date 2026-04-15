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El truco con vinagre para desinfectar la tapa del inodoro y dejarla libre de manchas amarillas

Existe un truco con vinagre para limpiar la tapa del inodoro sin gastar mucho dinero, en poco tiempo y de manera segura

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Limpia la tapa del inodoro usando un poco de vinagre blanco. 
Limpia la tapa del inodoro usando un poco de vinagre blanco. 

El baño, la cocina, el dormitorio y el jardín: todas estas zonas de la casa requieren de un truco de limpieza o solución de desinfección sencilla. El vinagre suele ser el protagonista de muchos de estos procedimientos o trucos, esto se debe a su precio, efectividad y versatilidad.

Para limpiar con vinagre hay que tener en cuenta algunas cuestiones: el vinagre es un ácido abrasivo y corrosivo, existen varios tipos de vinagre y no se deberá mezclar nunca con productos químicos potentes como cloro o lavandina.

vinagre de limpieza
El vinagre remueve ciertos tipos de virus y bacterias.

El vinagre remueve ciertos tipos de virus y bacterias.

Hoy te voy a explicar, paso a paso, cómo puedes limpiar y desinfectar la tapa del inodoro usando un chorro de vinagre blanco, un poco de agua y un recipiente pulverizador.

No basta con un truco: los gérmenes y bacterias del inodoro

Los baños públicos e inodoros de uso común suelen ser el foco y espacio ideal para que se desarrollen diferentes virus y bacterias.

En el hogar, este desarrollo no es tan drástico, pero sí ocurre y el inodoro se convierte en un espacio contaminado al alcance de la mano que puede generar enfermedades y problemas de salud.

Un estudio realizado en 2024 por la Universidad de Arizona exploró los posibles riesgos para la salud que albergan los inodoros y desarrolló algunas recomendaciones a tener en cuenta para evitar estos problemas en casa.

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El inodoro es uno de los rincones del hogar con m&aacute;s g&eacute;rmenes.&nbsp;

El inodoro es uno de los rincones del hogar con más gérmenes.

El inodoro está lleno de gérmenes y eso no es ninguna novedad. Cuando descargamos el agua, en el inodoro, con la tapa cerrada o abierta, se propagan diferentes microorganismos en el ambiente.

Los encargados del estudio llegaron a la conclusión de que no basta con bajar la tapa del inodoro, limpiar profundamente y con buenos desinfectantes, es la acción que hace la diferencia.

Cómo limpiar la tapa del inodoro con vinagre: usando un truco

Este truco sirve para limpiar, desinfectar y blanquear la tapa del inodoro. El vinagre, al ser un ácido, logra ablandar y remover ciertas manchas con facilidad, sin tener que refregar mucho ni dañar las superficies.

Preparando una mezcla de vinagre blanco de limpieza (esta variedad se destila y solo se usa para limpiar), mezclado con agua tibia y dentro de una botella con pico pulverizador.

tapa inodoro
Realiza este procedimiento con vinagre en la tapa del inodoro semanalmente o cada 15 d&iacute;as para mantenerlo siempre impecable y libre de manchas amarillas.&nbsp;

Realiza este procedimiento con vinagre en la tapa del inodoro semanalmente o cada 15 días para mantenerlo siempre impecable y libre de manchas amarillas.

Retira la tapa del inodoro, si es posible, colócala sobre una bolsa o fuente plástica grande y rocíala con la mezcla de vinagre. Si no puedes sacar la tapa del inodoro, levántala y rocíala con vinagre. Deja que actúe por unos minutos y pasa un trapo húmedo y limpio que posteriormente deberás desinfectar.

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