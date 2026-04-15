El truco con vinagre para desinfectar la tapa del inodoro y dejarla libre de manchas amarillas

No basta con un truco: los gérmenes y bacterias del inodoro

Los baños públicos e inodoros de uso común suelen ser el foco y espacio ideal para que se desarrollen diferentes virus y bacterias.

En el hogar, este desarrollo no es tan drástico, pero sí ocurre y el inodoro se convierte en un espacio contaminado al alcance de la mano que puede generar enfermedades y problemas de salud.

Un estudio realizado en 2024 por la Universidad de Arizona exploró los posibles riesgos para la salud que albergan los inodoros y desarrolló algunas recomendaciones a tener en cuenta para evitar estos problemas en casa.

gérmenes El inodoro es uno de los rincones del hogar con más gérmenes.

El inodoro está lleno de gérmenes y eso no es ninguna novedad. Cuando descargamos el agua, en el inodoro, con la tapa cerrada o abierta, se propagan diferentes microorganismos en el ambiente.

Los encargados del estudio llegaron a la conclusión de que no basta con bajar la tapa del inodoro, limpiar profundamente y con buenos desinfectantes, es la acción que hace la diferencia.

Cómo limpiar la tapa del inodoro con vinagre: usando un truco

Este truco sirve para limpiar, desinfectar y blanquear la tapa del inodoro. El vinagre, al ser un ácido, logra ablandar y remover ciertas manchas con facilidad, sin tener que refregar mucho ni dañar las superficies.

Preparando una mezcla de vinagre blanco de limpieza (esta variedad se destila y solo se usa para limpiar), mezclado con agua tibia y dentro de una botella con pico pulverizador.

tapa inodoro Realiza este procedimiento con vinagre en la tapa del inodoro semanalmente o cada 15 días para mantenerlo siempre impecable y libre de manchas amarillas.

Retira la tapa del inodoro, si es posible, colócala sobre una bolsa o fuente plástica grande y rocíala con la mezcla de vinagre. Si no puedes sacar la tapa del inodoro, levántala y rocíala con vinagre. Deja que actúe por unos minutos y pasa un trapo húmedo y limpio que posteriormente deberás desinfectar.