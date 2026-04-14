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Coloca las cortinas de la ducha en un balde con vinagre: para qué se usa este truco

El vinagre se puede usar para múltiples trucos de limpieza en el hogar. Hoy te explico cómo usarlo en las cortinas de la ducha y cuáles son los beneficios

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Un truco con vinagre para mantener la ducha y el baño libres de moho. 

Un truco con vinagre para mantener la ducha y el baño libres de moho. 

La ducha donde nos bañamos a diario, donde colocamos nuestros pies y lavamos nuestro cabello, puede ser el caldo de cultivo de diferentes microorganismos que, con el paso del tiempo, pueden perjudicar nuestra salud y dañar las superficies del baño. El vinagre puede evitarte este problema.

hongos en la ducha
La cortina de la ducha es uno de esos objetos del ba&ntilde;o que juntan mugre sin que lo notemos.

La cortina de la ducha es uno de esos objetos del baño que juntan mugre sin que lo notemos.

Seguramente, has visto que tu cordina de nylon o tela tiene algunas manchas verdes tirando a negras en la parte baja que roza con el piso de la ducha. Estos son hongos y hay que eliminarlos.

Remojar la cortina de la ducha en vinagre: truco paso a paso

Cada cierto tiempo, mensualmente o cada 15 días, deberías sacar las cortinas de la ducha y colocarlas dentro de un balde con agua y vinagre blanco de limpieza. Todo esto acompañado de una buena ventilación del baño.

Este truco se realiza para eliminar el moho de la cortina. El vinagre es un líquido ácido que remueve y elimina los hongos que se forman en las superficies donde hay mucha humedad, como el baño o la cocina.

cortina de baño y vinagre
La humedad es la principal causante de que la cortina de la ducha se llene de hongos.&nbsp;

La humedad es la principal causante de que la cortina de la ducha se llene de hongos.

Deja las cortinas en remojo por al menos una hora, retíralas del balde con vinagre y déjalas que se sequen muy bien antes de colocarlas nuevamente en la ducha. Para complementar este truco, puedes refregar un poco la cortina con un cepillo suave.

Cómo mantener el baño impecable usando solo vinagre

Para una correcta limpieza del baño necesitas un poco de vinagre y agua. Lo primero y principal es preparar el limpiador colocando partes iguales de ambos ingredientes en un atomizador. En un rincón de la ducha o al costado del inodoro puedes tener a mano este limpiador multiusos y usarlo en el día a día.

Al tratarse de un espacio en contacto constante con la humedad del ambiente y la materia fecal, es probable que exista en tu baño una alta concentración de bacterias como E. coli, Salmonella, Staphylococcus, Streptococcus y el norovirus.

Limpiar baño
Mantener un ba&ntilde;o limpio nos evita limpiezas profundas.&nbsp;

Mantener un baño limpio nos evita limpiezas profundas.

Rocía con la mezcla de vinagre y agua cada rincón del baño, incluyendo el inodoro, el bidet, el lavamanos, el espejo, las canillas de la ducha, la flor de la ducha, los desagües, los pisos, la cortina o mampara y los azulejos. Deja que el vinagre actúe bien durante unos 15 minutos.

Luego, utiliza un cepillo para limpiar el inodoro en profundidad y otro para realizar la limpieza de los otros espacios y objetos. Limpia con un paño de microfibra apenas húmedo y luego seca con papel descartable o abriendo las ventanas y dejando que circule el aire.

Lo ideal para este tipo de trucos es usar vinagre blanco de limpieza porque no deja restos de olor en las superficies y está fabricado a través de un proceso de destilación que lo vuelve muy concentrado, puro y abrasivo, ideal para matar ciertos tipos de virus y bacterias comunes.

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