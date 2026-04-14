Coloca las cortinas de la ducha en un balde con vinagre: para qué se usa este truco

Este truco se realiza para eliminar el moho de la cortina. El vinagre es un líquido ácido que remueve y elimina los hongos que se forman en las superficies donde hay mucha humedad, como el baño o la cocina.

cortina de baño y vinagre La humedad es la principal causante de que la cortina de la ducha se llene de hongos.

Deja las cortinas en remojo por al menos una hora, retíralas del balde con vinagre y déjalas que se sequen muy bien antes de colocarlas nuevamente en la ducha. Para complementar este truco, puedes refregar un poco la cortina con un cepillo suave.

Cómo mantener el baño impecable usando solo vinagre

Para una correcta limpieza del baño necesitas un poco de vinagre y agua. Lo primero y principal es preparar el limpiador colocando partes iguales de ambos ingredientes en un atomizador. En un rincón de la ducha o al costado del inodoro puedes tener a mano este limpiador multiusos y usarlo en el día a día.

Al tratarse de un espacio en contacto constante con la humedad del ambiente y la materia fecal, es probable que exista en tu baño una alta concentración de bacterias como E. coli, Salmonella, Staphylococcus, Streptococcus y el norovirus.

Limpiar baño Mantener un baño limpio nos evita limpiezas profundas.

Rocía con la mezcla de vinagre y agua cada rincón del baño, incluyendo el inodoro, el bidet, el lavamanos, el espejo, las canillas de la ducha, la flor de la ducha, los desagües, los pisos, la cortina o mampara y los azulejos. Deja que el vinagre actúe bien durante unos 15 minutos.

Luego, utiliza un cepillo para limpiar el inodoro en profundidad y otro para realizar la limpieza de los otros espacios y objetos. Limpia con un paño de microfibra apenas húmedo y luego seca con papel descartable o abriendo las ventanas y dejando que circule el aire.

Lo ideal para este tipo de trucos es usar vinagre blanco de limpieza porque no deja restos de olor en las superficies y está fabricado a través de un proceso de destilación que lo vuelve muy concentrado, puro y abrasivo, ideal para matar ciertos tipos de virus y bacterias comunes.