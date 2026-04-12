Cómo limpiar los cubiertos correctamente y que queden impolutos

Agua caliente

Bicarbonato de sodio

Detergente multiuso (opcional)

Trapos o repasadores (es importante que sean de los que no sueltan pelusa)

Fuente profunda

Cubiertos sucios Los cubiertos no deben lavarse solo con detergente.

El primer paso es colocar todos los cubiertos en una fuente profunda, ya que la idea es que dentro de ella ingresen todos los cubiertos. Luego deberás cubrirlos con agua caliente o hirviendo, y la misma comenzará a aflojar la grasa y la suciedad acumulada.

El próximo paso será colocar unas 2 o 3 cucharadas generosas de bicarbonato de sodio y un chorrito de detergente. Mezcla un poco para que ambos ingredientes puedan cubrir todos los cubiertos y dejar reposar por un par de minutos.

Luego deberás limpiar los cubiertos con agua caliente bajo la canilla, la idea es que retirar el detergente y el bicarbonato. A continuación, te aconsejamos secarlos (uno por uno) con un repasador o paño de microfibra. Cuando dejamos los cubiertos húmedos, los mismos comienzan a acumular humedad.

Embed - Pulpa! on Instagram: "Los cubiertos con el tiempoy mas si no los secas como yo MABEL vn perdiendo brillo … dejalos como nuevos en 10 minutos agua caliente bicarbonato de sodio detergente opcional:multiuso Yo uso los de PULPA! si queres usar los mismos entre a la tienda (link en bio) o enviame un md #parati #fyp #hogar #tips #pulpa!" View this post on Instagram

En caso de que los cubiertos tengan manchas que no se quitan, puedes probar con algún lustra metales, pero es muy importante que al finalizar los limpies correctamente para que no le sientas el sabor a este producto de limpieza.