Un motociclista murió en un accidente en el que chocó con un auto en Guaymallén

Según la primera información policial, el hecho ocurrió aproximadamente a las 5 en la intersección de calles 9 de Julio y Elpidio González, en Guaymallén.

La víctima fatal circulaba en una moto de 150 cilindradas circulaba por calle Elpidio González y al llegar al cruce con calle 9 de Julio se detuvo al ver que un vehículo quiere doblar hacia 9 de Julio. Testigos señalaron que el motociclista fue impactado por un auto Ford Focus al mando de un hombre de 27 años.