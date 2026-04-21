Un accidente ocurrido en la madrugada de este martes dejó como saldo una víctima fatal. Se trata de un motociclista que circulaba por Guaymallén e impactó contra un auto.
Un motociclista murió en un accidente en el que chocó con un auto en Guaymallén
El accidente fatal se produjo cerca de las 5 de este martes en la intersección de calles 9 de Julio y Elpidio González
Según la primera información policial, el hecho ocurrió aproximadamente a las 5 en la intersección de calles 9 de Julio y Elpidio González, en Guaymallén.
La víctima fatal circulaba en una moto de 150 cilindradas circulaba por calle Elpidio González y al llegar al cruce con calle 9 de Julio se detuvo al ver que un vehículo quiere doblar hacia 9 de Julio. Testigos señalaron que el motociclista fue impactado por un auto Ford Focus al mando de un hombre de 27 años.
El conductor de la moto quedó tendido sobre el costado norte de la banquina. Hasta allí llegó la Policía y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado cuyos médicos constataron la muerte del hombre tras el accidente.