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Trágico

Un motociclista murió en un accidente en el que chocó con un auto en Guaymallén

El accidente fatal se produjo cerca de las 5 de este martes en la intersección de calles 9 de Julio y Elpidio González

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El accidente en Guaymallén terminó con un motociclista muerto. Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil.

El accidente en Guaymallén terminó con un motociclista muerto. Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil.

Un accidente ocurrido en la madrugada de este martes dejó como saldo una víctima fatal. Se trata de un motociclista que circulaba por Guaymallén e impactó contra un auto.

Según la primera información policial, el hecho ocurrió aproximadamente a las 5 en la intersección de calles 9 de Julio y Elpidio González, en Guaymallén.

La víctima fatal circulaba en una moto de 150 cilindradas circulaba por calle Elpidio González y al llegar al cruce con calle 9 de Julio se detuvo al ver que un vehículo quiere doblar hacia 9 de Julio. Testigos señalaron que el motociclista fue impactado por un auto Ford Focus al mando de un hombre de 27 años.

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Polic&iacute;a Cient&iacute;fica se hizo presente en el lugar del accidente. Foto: Mat&iacute;as Pascualetti/Radio Nihuil.

Policía Científica se hizo presente en el lugar del accidente. Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil.

El conductor de la moto quedó tendido sobre el costado norte de la banquina. Hasta allí llegó la Policía y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado cuyos médicos constataron la muerte del hombre tras el accidente.

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