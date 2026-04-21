Llegó el frío: cuántas calorías tienen las comidas de invierno favoritas de los mendocinos

2 - Tortita de chicharrones, un clásico poco saludable

receta-tortitas-con-chicharrones.jpg Las tortitas con chicharrones son un manjar poco saludable.

Es la opción con mayor densidad calórica en las panaderías locales. Al combinar masa de pan con trozos de grasa de cerdo frita, una unidad de 80g alcanza las 334 kcal. Supera ampliamente a otras variedades por su alto contenido lipídico.

3 - Tortita raspada y su impacto en la salud

tortitas raspadas.jpg La tortita raspada es un clásico de todo el año, pero se consume más en invierno.

Inseparable del mate, la raspada es un hito mendocino. Una unidad estándar de 60g contiene hasta 120 kcal. Aunque es más liviana que la de chicharrones, su consumo frecuente debe ser controlado para mantener una dieta equilibrada.

4 - Empanada de carne al horno

receta-empanadas-de-carne2 Las empanadas de carne requieren moderación si no queremos consumir muchas calorías.

Un básico de cualquier reunión invernal. Con un peso promedio de 90g, cada unidad aporta unas 134 kcal. El valor puede variar según la cantidad de grasa en el relleno y si se opta por una cocción frita, lo cual elevaría la cifra.

5 - Sopaipilla, el refugio contra el frío

sopaipillas3 Sopaipillas y mate es un combo infaltable para los días fríos.

Favorita para los días de lluvia o nieve, esta masa frita de 50g aporta 192 kcal. Es fundamental cuidar que el aceite de fritura esté a la temperatura correcta para evitar que la masa absorba excedentes que disparen las calorías, es decir, debe estar muy caliente.