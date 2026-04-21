Llegó el frío: cuántas calorías tienen las comidas de invierno favoritas de los mendocinos

Ya se están sintiendo frío en Mendoza, y lo más normal es que busquemos alimentos reconfortantes que nos ayuden a combatirlo, aunque esto impacte directamente en nuestra salud y el conteo de calorías.
Con la llegada de las bajas temperaturas, el cuerpo demanda platos más calóricos. En esta nota, analizamos los clásicos de la gastronomía mendocina para que disfrutes con moderación y cuides tu equilibrio nutricional.
1 - Locro, el rey de las calorías
Este plato es el emblema de las fechas patrias y los días gélidos. Por su composición de legumbres, carnes y embutidos, una porción generosa de 492g aporta 962 kcal, representando casi la mitad de la energía diaria recomendada.
2 - Tortita de chicharrones, un clásico poco saludable
Es la opción con mayor densidad calórica en las panaderías locales. Al combinar masa de pan con trozos de grasa de cerdo frita, una unidad de 80g alcanza las 334 kcal. Supera ampliamente a otras variedades por su alto contenido lipídico.
3 - Tortita raspada y su impacto en la salud
Inseparable del mate, la raspada es un hito mendocino. Una unidad estándar de 60g contiene hasta 120 kcal. Aunque es más liviana que la de chicharrones, su consumo frecuente debe ser controlado para mantener una dieta equilibrada.
4 - Empanada de carne al horno
Un básico de cualquier reunión invernal. Con un peso promedio de 90g, cada unidad aporta unas 134 kcal. El valor puede variar según la cantidad de grasa en el relleno y si se opta por una cocción frita, lo cual elevaría la cifra.
5 - Sopaipilla, el refugio contra el frío
Favorita para los días de lluvia o nieve, esta masa frita de 50g aporta 192 kcal. Es fundamental cuidar que el aceite de fritura esté a la temperatura correcta para evitar que la masa absorba excedentes que disparen las calorías, es decir, debe estar muy caliente.