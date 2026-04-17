Corte de agua por 48 horas: la tarea de mantenimiento que deja sin servicio a varias zonas

Además, durante la jornada del sábado 18, se realizará el drenado de la red de distribución, como parte complementaria de los trabajos programados durante el día anterior. Estas tareas, se han planificado de esta manera para no interrumpir el curso de las jornadas educativas del viernes, y con la finalidad de lograr la normalización del servicio en toda la red durante las jornadas de fin de semana, previo al inicio de clases del lunes siguiente, reduciendo el impacto de las mismas.

Asimismo, se dispondrá de camión cisterna propio para asistir alternativamente a instituciones prioritarias que lo requieran.

Recomendaciones ante la falta de agua

canilla de agua Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación y destinar su uso solo para consumo e higiene personal.

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.