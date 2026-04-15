Corte de agua por varias horas deja sin servicio una importante localidad: a dónde y a qué hora

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua hoy

corte de agua en buenos aires (1) Hay trabajos programados sobre la red de agua de Hilario Ascasubi y Bahía Blanca.

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se iniciarán los trabajos para vincular la nueva cañería de impulsión entre las localidades de Pedro Luro e Hilario Ascasubi. Para el progreso de las tareas, que se desarrollarán entre las 08:00 y las 16:00, será necesario interrumpir el servicio en los barrios Parque La Salada y 11 de Septiembre.