Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este miércoles 15 de abril de 2026 en un varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
Corte de agua por varias horas deja sin servicio una importante localidad: a dónde y a qué hora
ABSA, informó un corte de agua por trabajos programados a raíz de arreglos en la red. Se verána fectadas dos zonas por varias horas
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua hoy
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se iniciarán los trabajos para vincular la nueva cañería de impulsión entre las localidades de Pedro Luro e Hilario Ascasubi. Para el progreso de las tareas, que se desarrollarán entre las 08:00 y las 16:00, será necesario interrumpir el servicio en los barrios Parque La Salada y 11 de Septiembre.
Además, la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DiPAC) ejecutará trabajos sobre la red de agua en las intersecciones de la calle Moreno con Terrada y Viamonte, en Bahía Blanca. Las tareas requieren interrumpir el suministro temporalmente, afectando la zona delimitada por las calles Donado, Roca, Castelli/Berutti y Tucumán/Italia, mientras se desarrollen las mismas por tiempo indefinido.
El servicio se restablecerá paulatinamente.
Recomendaciones ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.