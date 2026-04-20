Mayo 2026 trae feriados y doble finde largo en Argentina: cuándo son y cómo aprovecharlos

feriados-20262 Viajar hacia el relax, la mejor de las decisiones.

Dos fines de semana largos en Argentina con el descanso como protagonista

Así decidamos emprender el viaje o simplemente optemos por quedarnos en casa para desconectar del trabajo y las obligaciones, el descanso tiene que ser el gran protagonista de dos fines de semana largos que a los argentinos les caerán "como anillo al dedo".

Feriados 2026 abril mayo junio julio agosto septiembre Los feriados de mayo y los que se vienen en Argentina.

Además, el calendario suma una fecha especial: el miércoles 27 de mayo será día no laborable para quienes profesan la religión islámica por la Fiesta del Sacrificio. Sin embargo,hay que destacar que este no se extiende al resto de la población ni genera un fin de semana largo general.

Con estos dos cortes en el mes, mayo se perfila como una buena oportunidad para relajar, viajar o simplemente bajar un cambio en los feriados sin esperar la llegada de las vacaciones.