Mayo 2026 trae feriados y doble finde largo en Argentina: cuándo son y cómo aprovecharlos

Buenas noticias para todos aquellos que ya están pensando en una escapada de descanso y relax: es que mayo de 2026 llega con dos fines de semana largos en toda la Argentina, ambos de tres días, gracias a feriados nacionales inamovibles que caen justo al inicio o al cierre de la semana laboral. Ideal para un viajecito solo o en familia.
El primero de los feriados será por el Día del Trabajador. El descanso va desde el viernes 1° de mayo hasta el domingo 3. Ese viernes es feriado nacional inamovible, por lo que se arma un finde XL ideal para cortar la rutina o planear un viaje.
El segundo aparece unas semanas después, con motivo del Día de la Revolución de Mayo. En este caso, el feriado cae lunes 25 de mayo, lo que genera otro fin de semana largo desde el sábado 23 hasta el lunes inclusive.
Dos fines de semana largos en Argentina con el descanso como protagonista
Así decidamos emprender el viaje o simplemente optemos por quedarnos en casa para desconectar del trabajo y las obligaciones, el descanso tiene que ser el gran protagonista de dos fines de semana largos que a los argentinos les caerán "como anillo al dedo".
Además, el calendario suma una fecha especial: el miércoles 27 de mayo será día no laborable para quienes profesan la religión islámica por la Fiesta del Sacrificio. Sin embargo,hay que destacar que este no se extiende al resto de la población ni genera un fin de semana largo general.
Con estos dos cortes en el mes, mayo se perfila como una buena oportunidad para relajar, viajar o simplemente bajar un cambio en los feriados sin esperar la llegada de las vacaciones.