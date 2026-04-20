Adiós a los ojos pequeños: cómo agrandar la mirada con un sencillo truco de maquillaje

Lograr una mirada impactante y despierta no siempre requiere de sombras complejas o técnicas de nivel profesional. Para quienes buscan combatir el efecto de los ojos cansados o naturalmente pequeños, existe un truco que ha permanecido en muchos casos como un secreto bien guardado.
Esta técnica de maquillaje no solo redefine la forma de tu rostro, sino que aporta una profundidad inmediata sin que parezca que llevas horas frente al espejo.
El truco de maquillaje que agranda la mirada en cuestión de segundos
Mientras que el delineado tradicional se coloca sobre el párpado móvil, lo que a veces puede "encoger" visualmente el ojo si el trazo es muy grueso, el delineado invisible se realiza en la línea de agua superior, es decir, en la raíz de las pestañas.
Al rellenar los espacios vacíos entre cada vello, se crea una ilusión de mayor densidad capilar. El resultado es una mirada más abierta, definida y, sobre todo, mucho más grande.
Para que este maquillaje sea realmente efectivo, la clave está en la sutileza. Si buscas un efecto más dramático para la noche, puedes combinar el tightlining con una buena capa de máscara de pestañas, aplicándola con movimientos de zigzag.
Gracias a este truco, no solo estarás agrandando tu mirada, sino que estarás destacando el color natural de tu iris gracias al contraste del delineado oscuro en la base superior.
Cómo realizarlo, paso a paso
- Asegúrate de que la zona esté seca. Puedes pasar un bastoncillo de algodón suavemente por la línea de agua superior para eliminar la humedad.
- Levanta ligeramente el párpado con la yema del dedo. Con el lápiz bien afilado, dibuja pequeños puntos o una línea continua justo por debajo de las pestañas superiores.
- Para maximizar el efecto, evita delinear la línea inferior con colores oscuros. En su lugar, usa un tono crema o nude para iluminar el lagrimal.
Si tienes los ojos muy sensibles, opta por fórmulas hipoalergénicas en gel. Este pequeño cambio evitará irritaciones y asegurará que tu maquillaje permanezca intacto.