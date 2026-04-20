Adiós a los ojos pequeños: cómo agrandar la mirada con un sencillo truco de maquillaje

Al rellenar los espacios vacíos entre cada vello, se crea una ilusión de mayor densidad capilar. El resultado es una mirada más abierta, definida y, sobre todo, mucho más grande.

delineador, color, ojos La clave de este maquillaje radica en la sutileza.

Para que este maquillaje sea realmente efectivo, la clave está en la sutileza. Si buscas un efecto más dramático para la noche, puedes combinar el tightlining con una buena capa de máscara de pestañas, aplicándola con movimientos de zigzag.

Gracias a este truco, no solo estarás agrandando tu mirada, sino que estarás destacando el color natural de tu iris gracias al contraste del delineado oscuro en la base superior.

Cómo realizarlo, paso a paso

Asegúrate de que la zona esté seca. Puedes pasar un bastoncillo de algodón suavemente por la línea de agua superior para eliminar la humedad. Levanta ligeramente el párpado con la yema del dedo. Con el lápiz bien afilado, dibuja pequeños puntos o una línea continua justo por debajo de las pestañas superiores. Para maximizar el efecto, evita delinear la línea inferior con colores oscuros. En su lugar, usa un tono crema o nude para iluminar el lagrimal.

Si tienes los ojos muy sensibles, opta por fórmulas hipoalergénicas en gel. Este pequeño cambio evitará irritaciones y asegurará que tu maquillaje permanezca intacto.