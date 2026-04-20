¿Es peligroso comer papas, camotes o zanahorias con brotes?

El tubérculo funciona como reserva de energía, de almidón y de agua que permite la reproducción y supervivencia de la planta. Lo que nosotros vemos en el cultivo son las hojas, flores y tallos de una planta. Lo que consumimos como alimento es esta reserva de nutrientes enterrada.

¿Por qué las papas, la zanahoria y la batata se brotan?

Las papas, las zanahorias, los camotes y los tubérculos en general se brotan por una razón muy simple: son plantas. Más que alimentos, estas especies vegetales siempre van a buscar las condiciones para sobrevivir.

batata brotada La humedad y la luz hacen que las papas se llenen de brotes.

Cuando las papas en el fondo del cajón, en la heladera o en la bolsa detectan buenas condiciones ambientales para crecer, como luz, humedad ambiental, calor y temperaturas superiores a los 7°C, el alimento comienza a brotar.

Sumado a lo anterior, la vejez o antigüedad de la papa o la zanahoria también influye en su germinación. Nacen para formar una nueva planta y, dependiendo del tamaño del brote, el alimento se puede volver poco seguro para el consumo.

Cuidado: ¿es seguro comer estos alimentos cuando están brotados?

Expertos en seguridad alimentaria, ingenieros en alimentos y artículos de salud indican que el consumo de alimentos brotados puede desencadenar problemas de salud de leves a graves.

Embed - Mariana Zapién | Ingeniera en alimentos on Instagram: " NO comas papas con brotes Cuando brota, produce glicoalcaloides, compuestos que pueden causar náuseas, vómito o hasta afectar el sistema nervioso. Ni hervir ni freír las destruye del todo, y cortar el brote tampoco es efectivo. Lo mejor es descartarla!!!! Guárdalas en un lugar oscuro, fresco y seco para evitar que broten. ¡Y ahora ya lo sabes! cuéntame si alguna vez las has comido así #Papas #alimentossaludables #ingdetusalimentos #ciencia #sabiasque Referencias Okoth, M. (2016). A review of occurrence of glycoalkaloids in potato and potato products. Current Research in Nutrition and Food Science Journal. Tilahun, S., An, H. S., Solomon, T., Baek, M. W., Choi, H. R., Lee, H. C., & Jeong, C. S. (2020). Indices for the Assessment of Glycoalkaloids in Potato Tubers Based on Surface Color and Chlorophyll Content. Horticulturae, 6(4), 107. Schrenk, D., Bignami, M., Bodin, L., Chipman, J. K., Del Mazo, J., Hogstrand, C., ... & Grasl-Kraupp, B. (2020). Risk assessment of glycoalkaloids in feed and food, in particular in potatoes and potato-derived products. EFSA Journal, 18: e06222." View this post on Instagram

No tiene que ver con el sabor o la textura. Cuando una papa o un alimento similar brota o se pone verde, comienza a producir unos compuestos llamados glicoalcaloides, sustancias naturales que la planta utiliza para espantar plagas.

En exceso, los glicoalcaloides pueden ser peligrosos para la salud. Consumir alimentos brotados puede generar náuseas, malestar estomacal, dolor abdominal y problemas neurológicos en casos más graves.

Y no, no sirve cocinar mucho la papa o la batata para evitarlo. Tampoco basta con cortar los brotes. Lo único que queda por hacer es descartar la papa o la zanahoria.

Para que esto no pase y para prevenir el desperdicio de alimentos, lo aconsejable es guardar siempre las papas, batatas y zanahorias en un espacio seco, oscuro y fresco.