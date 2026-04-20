¿Es peligroso comer papas, camotes o zanahorias con brotes?

Todos tenemos en el cajón de las verduras una papa medio vieja que está empezando a brotar, está de color verde oscuro o tiene algunas manchas violetas. "No pasa nada", "la comemos igual", dos frases que seguro has dicho mientras pelabas las verduras brotadas para la cena.
Lo mismo que pasa con la papa, pasa con otros alimentos similares de tierra como la batata y la zanahoria. Con el paso del tiempo y culpa de algunos factores ambientales, todos estos tubérculos o alimentos terrestres comienzan a dar brotes blancos en tu cocina.
Las papas, los camotes, las cebollas y la zanahoria son órganos subterráneos engrosados conocidos como tubérculos Es importante entender que estos alimentos no son verduras comunes.
El tubérculo funciona como reserva de energía, de almidón y de agua que permite la reproducción y supervivencia de la planta. Lo que nosotros vemos en el cultivo son las hojas, flores y tallos de una planta. Lo que consumimos como alimento es esta reserva de nutrientes enterrada.
¿Por qué las papas, la zanahoria y la batata se brotan?
Las papas, las zanahorias, los camotes y los tubérculos en general se brotan por una razón muy simple: son plantas. Más que alimentos, estas especies vegetales siempre van a buscar las condiciones para sobrevivir.
Cuando las papas en el fondo del cajón, en la heladera o en la bolsa detectan buenas condiciones ambientales para crecer, como luz, humedad ambiental, calor y temperaturas superiores a los 7°C, el alimento comienza a brotar.
Sumado a lo anterior, la vejez o antigüedad de la papa o la zanahoria también influye en su germinación. Nacen para formar una nueva planta y, dependiendo del tamaño del brote, el alimento se puede volver poco seguro para el consumo.
Cuidado: ¿es seguro comer estos alimentos cuando están brotados?
Expertos en seguridad alimentaria, ingenieros en alimentos y artículos de salud indican que el consumo de alimentos brotados puede desencadenar problemas de salud de leves a graves.
No tiene que ver con el sabor o la textura. Cuando una papa o un alimento similar brota o se pone verde, comienza a producir unos compuestos llamados glicoalcaloides, sustancias naturales que la planta utiliza para espantar plagas.
En exceso, los glicoalcaloides pueden ser peligrosos para la salud. Consumir alimentos brotados puede generar náuseas, malestar estomacal, dolor abdominal y problemas neurológicos en casos más graves.
Y no, no sirve cocinar mucho la papa o la batata para evitarlo. Tampoco basta con cortar los brotes. Lo único que queda por hacer es descartar la papa o la zanahoria.
Para que esto no pase y para prevenir el desperdicio de alimentos, lo aconsejable es guardar siempre las papas, batatas y zanahorias en un espacio seco, oscuro y fresco.