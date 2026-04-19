Un adolescente de 14 años comió una galletita de agua y empezó a escupir sangre: le encontraron algo inesperado

La mujer lo trasladó de urgencia al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Alto Camet, en Mar del Plata, y aunque el episodio no había terminado, los especialistas le dijeron que no parecía ser grave.

“La señora que me atendió me dijo que no veía nada, pero que debía llevarlo a un pediatra porque ella solo atendía adultos”, contó la madre.

La impaciencia llegó a su límite cuando le insistió a la médica que su hijo estaba escupiendo sangre. "Seguro es el susto, está haciendo fuerza y por eso sangra“, le respondieron.

Desesperada por no recibir un diagnóstico, la mujer llevó a su hijo al Hospital Materno Infantil, mientras que durante el traslado, el chico cada vez tenía menos aire. Sin embargo, cuando llegaron al centro médico todo cambió para bien.

En el establecimiento decidieron internarlo de inmediato, y tras una serie de estudios, las placas lograron detectar un elemento inusual en el tracto respiratorio superior.

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Tras un desesperante ida y vuelta con médicos y centros de salud, fue sometido a una laringoscopía en el Materno Infantil, donde le extrajeron un alambre fino, que se le había incrustado en la garganta.

Con ese resultado, le realizaron una laringoscopía y descubrieron que se trataba de un alambre fino que se había incrustado en la garganta del adolescente.

Después de recibir el alta médica, la mamá confirmó que el menor "gracias a Dios está muy bien".

Fuente: tn.com.ar