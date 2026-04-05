Asesinato en la escuela: reconocida psicopedagoga habla de la "orfandad" de los adolescentes

Todavía resuena en la memoria de los mendocinos aquella mañana del 10 de septiembre pasado que se paralizó ante el accionar de una alumna de segundo año de una escuela de La Paz que, al terminar el primer recreo, sacó un arma, apuntó a compañeros y profesores, disparó al aire y se atrincheró durante 5 horas. Ese caso, por suerte, no dejó víctimas fatales. Pero podría haber ocurrido.

Crimen en Santa Fe escuela San Cristóbal La escuela de San Cristóbal, Santa Fe, donde un adolescente de 15 años sacó una escopeta y mató a un alumno de 13.

En el rompecabezas de noticias de tal magnitud, una palabra se viraliza: violencia. Concepto que parece derramarse de forma irrefrenable en todos los estratos sociales, bajo diferentes modalidades, alimentado por las redes, provocado por múltiples factores y donde los adolescentes están solos.

Por aquí va el análisis que a Diario UNO brindó una de las psicopedagogas más influyentes del país, Liliana González, quien justo este jueves 9 se presentará por primera vez en un teatro de Mendoza. Ella es voz autorizada para la reflexión en tiempos escasos de pensamiento crítico: lleva 50 años de consultorio atendiendo a niños y adolescentes.

Cuando la tragedia interpela más allá del patio de una escuela

La cordobesa Liliana González tiene numerosos libros publicados que abordan el complejo vínculo entre la familia y la escuela, siendo una referente en temas de crianza, educación y el impacto de la tecnología en la infancia y la adolescencia.

Unos 200.000 usuarios siguen en redes sus posteos cargados de reflexiones que suelen centrarse en el equilibrio entre el amor y los límites, la importancia de la presencia adulta y el valor del juego frente al exceso de pantallas.

Lo que ocurrió en la escuela de San Cristóbal, Santa Fe, el lunes pasado "nos hace interpelar muchísimas cosas", dice la psicopedagoga cuyas columnas pueden verse en medios nacionales.

Liliana González, psicopedagoga y conferencista Liliana González lleva 50 años de carrera en la educación, como psicopedagoga, investigadora, educadora y conferencista. Foto: Gentileza Liliana González

Para ella, "nada en el ser humano es estímulo- respuesta, un solo factor no produce una consecuencia semejante". Y por eso habla de múltiples causas que llevaron a ese adolescente a "silenciar su dolor, a poner en pausa su sufrimiento sin dejar de sentirlo, acumulando sensaciones y emociones que algún día pueden explotar, como terminó sucediendo".

"Todos estamos implicados en estos síntomas de la época", involucrando a la sociedad en su conjunto, las familias, la escuela y el Estado como disparadores de la tragedia que nadie vio ni escuchó a tiempo.

La violencia instalada también en la escuela

Y allí, siguiendo su análisis, se escabulle la violencia. "Una violencia que circula, que se naturaliza, un discurso del odio que invita a la pelea, a la guerra".

En este sentido, los adolescentes no están exentos, "lo están escuchando y están viviendo en ese clima casi bélico que se ha instalado y se ha naturalizado en la calle, en las instituciones, en las canchas de fútbol, en los festivales, en los boliches; parece que la violencia se hiciera presente todo el tiempo".

El ámbito educativo no escapa a su razonamiento. Para la especialista, el abordaje escolar de la situación de violencia "depende de cada comunidad educativa, de cada proyecto pedagógico".

alumno-escuela-mar-del-plata1 Esta semana se dio otro caso de violencia en una escuela de Mar del Plata. Un adolescente termino con el rostro desfigurado.

Lo que sí puede arriesgar Liliana González es que "el hablar de las emociones, el trabajar la convivencia, el pensar las sanciones cuando se falta al reglamento de convivencia, tiene que hacerse en un trabajo conjunto de docentes y padres sobre qué es convivir, qué sí y qué no puede pasar en una institución educativa, cómo ayudar a crear buenos vínculos entre los chicos".

En definitiva, para la psicopedagoga el problema no se soluciona con detector de metales en las escuelas sino con el "detector de emociones". Lo que plantea es poner el foco en la educación emocional de los niños y adolescentes, tanto dentro del aula como afuera.

La educación emocional, un camino de salvación

González se preocupa por la situación de "orfandad" que habita hoy en los jóvenes de la era digital, el estado de soledad que caracteriza estos tiempos de relaciones virtuales a través de pantallas, chicos que cuentan con "autonomías anticipadas", desconectados muchas veces de la compañía diaria de un adulto, mientras pasan horas en una escuela "que los aburre, a la que no le encuentran sentido".

"Estar sentados escuchando una clase es la escuela que ya no va. Hoy la escuela tiene que ser cooperativa, participativa, trabajar en equipo, hacer campamentos, proyectos, viajes, todo lo que haga que los chicos aprendan a estar juntos, a pensar juntos, a soñar juntos", reflexiona la experta en educación.

Con 33 años de trayectoria como educadora, Liliana González afirma que "hay escuelas que se han quedado en el tiempo y también hay escuelas que están haciendo verdaderos proyectos innovadores para estar más cerca de los contenidos que a los chicos de hoy los pueden motivar y que los pueden acercar de vuelta a la aventura del conocimiento".

Liliana González, psicopedagoga y conferencista Para la experta, la escuela ya no debe ser un lugar de repetición de saberes sino de proyectos compartidos. Foto: Gentileza Liliana González

La psicopedagoga completa: "La escuela tiene que hacer un montón de cambios para correrse del lugar del docente como transmisor del saber y el alumno como repetidor de eso; y pasar a ser una escuela de la sorpresa, una escuela de la aventura, una escuela desafiante, una escuela que es interdisciplinaria, atravesada por el arte, donde se trabajen proyectos en comunidad para pensar, para hacer, para sentir, para crecer juntos".

Liliana se considera una mujer con esperanzas porque "a pesar de todos los cambios que he vivido en estos años, cambios en la escuela pero también en las dinámicas familiares, en la estructuración del psiquismo de los chicos, sigo confiando en la infancia como el lugar donde hay que sembrar y fortalecer las raíces, y en la adolescencia donde hay que ayudar a armar proyectos de vida que nos salvan cuando somos adultos".

La tecnología como herramienta de conocimiento y no de distracción

La conferencista dice que asiste "con preocupación" a una suerte de divorcio familia-escuela, "un retiro de la confianza que las familias tenían en la escuela, un retiro también del respeto a las normas de convivencia, a la autoridad".

Por eso en su charla "Dispositivos" que ofrecerá el jueves 9, a las 20, en el Teatro Mendoza (San Juan 1426, Ciudad), invitada por la Universidad Champagnat y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, Liliana González abordará distintos ejes, como la exposición precoz a las pantallas, sus efectos en el lenguaje y en los aprendizajes en general, los adolescentes y las pantallas, el rol de la familia y la escuela en el acompañamiento y en el diálogo acerca del uso de la tecnología.

Se trata de una intervención audiovisual sobre "el impacto tecnológico en la vida de nuestros hijos, nietos y alumnos, por eso están convocados padres, docentes y abuelos", destaca acerca de su debut teatral en la provincia, cuyas entradas se consiguen a través de la plataforma Entrada Web.

Liliana González, psicopedagoga y conferencista La psicopedagoga llena salas en todo el país con sus charlas. Este jueves por primera vez pisará el Teatro Mendoza. Foto: Gentileza Liliana González

González anticipa que brindará "herramientas útiles para padres y docentes para recuperar la parte valiosa de la tecnología, la que nos puede ayudar a crecer y a conocer el mundo". Aunque advierte que "la herramienta más valiosa a nivel familiar sigue siendo la comunicación, el diálogo, el hablar acerca de lo que ellos ven".

Y en la escuela lamenta que "nos falta bastante educación digital como para que el celular o la tablet se incorporen como herramienta didáctica y no como distracciones".