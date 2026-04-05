Video: el show de un famoso trapero bonaerense terminó a las piñas entre hombres y mujeres

Según puede verse en las imágenes, varias personas se alejan del lugar mientras otros intentan separar a los involucrados. El episodio ocurrió a pocos metros del escenario, en el boliche Babilonia (Guaymallén), lo que obligó a interrumpir momentáneamente el clima festivo del evento.

En el video, filmado desde el interior del local, se observa cómo la situación escala rápidamente en medio de la música y la multitud. En cuestión de segundos, un grupo de jóvenes comienza a empujarse y lanzarse golpes, lo que genera corridas y gritos de quienes intentaban apartarse del foco del conflicto.