El trapero Gonzalo Nawel, muy conocido sobre todo entre los jóvenes, dio un show en Mendoza el viernes a la noche y todo terminó de la peor manera. Un grupo de hombres y mujeres se agarraron a piñas en el boliche. Las más violentas fueron las mujeres que pelearon de pie y en el piso.
Video: el show de un famoso trapero bonaerense terminó a las piñas entre hombres y mujeres
Gonzalo Nawel cantó en Babilonia, ubicado en Guaymallén y todo terminó de la peor manera. Igual, el show siguió con normalidad
Según puede verse en las imágenes, varias personas se alejan del lugar mientras otros intentan separar a los involucrados. El episodio ocurrió a pocos metros del escenario, en el boliche Babilonia (Guaymallén), lo que obligó a interrumpir momentáneamente el clima festivo del evento.
En el video, filmado desde el interior del local, se observa cómo la situación escala rápidamente en medio de la música y la multitud. En cuestión de segundos, un grupo de jóvenes comienza a empujarse y lanzarse golpes, lo que genera corridas y gritos de quienes intentaban apartarse del foco del conflicto.
Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre posibles heridos o denuncias vinculadas con el episodio.
Las imágenes comenzaron a difundirse rápidamente en redes sociales y grupos de Whatsapp.
El recital del artista urbano convocó a una gran cantidad de jóvenes y se desarrolló con normalidad hasta que el conflicto interrumpió la noche y obligó a desviar la atención del espectáculo.
El video de la pelea en el show de Gonzalo Nawel