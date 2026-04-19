Cómo deshacerte de las cucarachas de la cocina usando un poco de cebolla: atrayente casero efectivo

Las cucarachas son atraídas por el alto contenido de agua y los azúcares naturales de este vegetal. La clave de este truco casero reside en utilizar la cebolla como una especie de caballo de Troya para introducir un agente letal en el nido, que puede ser el ácido bórico.

La cocina es un área crítica donde el uso de insecticidas industriales puede ser peligroso debido a la proximidad con los alimentos. Utilizar un cebo basado en cebolla permite un control más localizado y seguro, tanto para las mascotas como para los niños.

cebolla La cebolla funciona como un atrayente para las cucarachas.

Aunque este truco es altamente efectivo, la prevención es la mejor herramienta. Mantener la cocina libre de migas, sellar las grietas en los azulejos y evitar la acumulación de humedad son pasos esenciales para que no haya rastro de las cucarachas.

Paso a paso: cómo funciona este repelente casero

Para limpiar tu cocina de estos invasores, necesitas crear una pasta consistente. Los expertos en remedios del hogar sugieren mezclar media cebolla finamente picada con un par de cucharadas de ácido bórico y un poco de harina para dar textura.