La presencia de una cucaracha en la cocina es, para muchos, una de las peores pesadillas domésticas. Estos insectos no solo resultan desagradables a la vista, sino que son portadores de bacterias y alérgenos que pueden poner en riesgo la salud familiar.
Cómo deshacerte de las cucarachas de la cocina usando un poco de cebolla: atrayente casero efectivo
Las cucarachas pueden ser eliminadas de la cocina de casa usando un poco de cebolla. Descubre la forma de hacerlo, en la nota
Aunque el mercado está saturado de aerosoles químicos, cada vez más personas buscan alternativas naturales y económicas, y un ingrediente popular en este sentido es la cebolla.
Cómo deshacerte de las cucarachas usando un poco de cebolla
A diferencia de lo que se cree popularmente, la cebolla por sí sola no funciona como un repelente que las ahuyenta por su olor; al contrario, actúa como un potente atrayente.
Las cucarachas son atraídas por el alto contenido de agua y los azúcares naturales de este vegetal. La clave de este truco casero reside en utilizar la cebolla como una especie de caballo de Troya para introducir un agente letal en el nido, que puede ser el ácido bórico.
La cocina es un área crítica donde el uso de insecticidas industriales puede ser peligroso debido a la proximidad con los alimentos. Utilizar un cebo basado en cebolla permite un control más localizado y seguro, tanto para las mascotas como para los niños.
Aunque este truco es altamente efectivo, la prevención es la mejor herramienta. Mantener la cocina libre de migas, sellar las grietas en los azulejos y evitar la acumulación de humedad son pasos esenciales para que no haya rastro de las cucarachas.
Paso a paso: cómo funciona este repelente casero
Para limpiar tu cocina de estos invasores, necesitas crear una pasta consistente. Los expertos en remedios del hogar sugieren mezclar media cebolla finamente picada con un par de cucharadas de ácido bórico y un poco de harina para dar textura.
- Atracción: la cucaracha se acerca al cebo atraída por el aroma dulce de la cebolla.
- Ingestión: al intentar alimentarse, ingiere el ácido bórico mezclado con la hortaliza.
- Efecto dominó: el insecto regresa a sus escondites tras las paredes o electrodomésticos de la cocina, donde eventualmente muere, infectando al resto de la colonia.