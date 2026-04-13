Feriados 2026: fin de semana largo a la vista y calendario con muchos descansos

Promediando la primera quincena de abril de 2026 y, tras haber disfrutado del súper fin de semana extra largo de Semana Santa a principios de mes, la pregunta que resuena en las oficinas, las escuelas y las mesas familiares de todo el país es una sola: ¿cuándo es el próximo feriado según el calendario?
Para los amantes de las pequeñas escapadas, el turismo interno o simplemente para quienes buscan unos días extra de descanso para recargar las pilas, las noticias del calendario oficial 2026 son inmejorables. No habrá que esperar demasiado, ya que el mes de mayo nos regalará dos fines de semana largos.
Feriados 2026: el próximo fin de semana largo
El próximo fin de semana largo en Argentina llegará de la mano del Día del Trabajador. Este año, el 1 de mayo cae viernes, conformando un clásico descanso de tres días (viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo). Es la excusa perfecta para una escapada a la montaña, disfrutar de la gastronomía local o simplemente relajarse en casa.
Pero mayo no se queda ahí. Apenas unas semanas después tendremos un nuevo respiro: el lunes 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo, consolidando otro fin de semana largo que abarcará desde el sábado 23 hasta el lunes 25 inclusive.
El calendario completo de feriados: cuántos quedan este 2026
Para que vayas organizando el año, calculando el presupuesto o sacando pasajes con anticipación, este es el detalle de todos los feriados inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos que nos quedan desde hoy, 13 de abril, hasta despedir el 2026:
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador (Feriado inamovible - Fin de semana largo).
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (Feriado inamovible - Fin de semana largo).
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes (Feriado trasladado desde el 17 de junio - Fin de semana largo).
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Manuel Belgrano / Día de la Bandera (Feriado inamovible).
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (Feriado inamovible).
- Viernes 10 de julio: Día no laborable con fines turísticos (Fin de semana extra largo de 4 días).
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín (Feriado trasladable - Fin de semana largo).
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (Feriado trasladable - Fin de semana largo).
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (Feriado trasladado desde el 20 de noviembre - Fin de semana largo).
- Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (Feriado inamovible - Fin de semana extra largo de 4 días).
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (Feriado inamovible - Fin de semana largo).
Con la excepción de septiembre, prácticamente todos los meses que restan de este 2026 ofrecen al menos un fin de semana extendido, una excelente noticia tanto para el alivio mental de los trabajadores como para el impulso del sector turístico provincial y nacional.