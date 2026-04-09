Nuevo corte de agua deja sin servicio algunas zonas: a dónde y a qué hora

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua hoy

corte de agua en buenos aires Trabajos programados sobre la red de agua en Ingeniero White y Harding Green.

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se realizarán trabajos de mantenimiento en el sector de Puerto Galván. Durante la ejecución de estas tareas, se afectará el suministro de agua en Puerto Galván y en la Empresa TGS, en Bahía Blanca.