Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este jueves 9 de abril de 2026 en un varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
Nuevo corte de agua deja sin servicio algunas zonas: a dónde y a qué hora
ABSA, informó un corte de agua por trabajos programados a raíz de arreglos en la red. Se verán afectada algunas zonas por varias horas
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua hoy
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se realizarán trabajos de mantenimiento en el sector de Puerto Galván. Durante la ejecución de estas tareas, se afectará el suministro de agua en Puerto Galván y en la Empresa TGS, en Bahía Blanca.
A su vez, desde primera hora de mañana y hasta aproximadamente las 10:00, se realizarán trabajos en la red de agua sobre la calle Salinas Chicas, en sus intersecciones con las calles Victorica y Malharro. Como consecuencia, se afectará el servicio en el barrio Harding Green durante ese período.
Recomendaciones ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.