Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este miércoles 8 de abril de 2026 en un varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
Corte programado sobre la red de agua afecta el servicio hasta el mediodía: en qué zona
ABSA, informó un corte de agua por trabajos programados a raíz de arreglos en la red. Se verán afectada algunas zonas por varias horas
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua hoy
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se realizarán trabajos de mantenimiento en las intersecciones de Ramírez Urtasun con Quinquela Martín y con Salinas Chicas. Durante la ejecución de estas tareas, se afectará el servicio de agua en el barrio Harding Green.
A su vez, desde primera hora de mañana y hasta el mediodía, se realizarán trabajos en la red de agua ubicada sobre calle Ecuador al 2300. Como consecuencia, se afectará el servicio en los barrios Villa Delfina y Villa Rosas; y baja presión en Ingeniero White.
Recomendaciones ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.