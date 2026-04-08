Corte programado sobre la red de agua afecta el servicio hasta el mediodía: en qué zona

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

corte de agua por arreglo en cañerias (3) Trabajos programados sobre la red de agua en Ingeniero White y Harding Green.

En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua hoy

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se realizarán trabajos de mantenimiento en las intersecciones de Ramírez Urtasun con Quinquela Martín y con Salinas Chicas. Durante la ejecución de estas tareas, se afectará el servicio de agua en el barrio Harding Green.