La mayoría de los microplásticos en el aire de las ciudades se origina en la fricción de neumáticos, fuente clave de contaminación

Diversos estudios ambientales han identificado a los neumáticos como una de las principales fuentes de microplásticos secundarios en zonas urbanas. Su importancia es silenciosa pero profunda. A diferencia de otros contaminantes visibles, estas partículas no se perciben fácilmente, pero están presentes en la respiración diaria de millones de personas.

Neumaticos (2)

Neumáticos y contaminación: la fuente invisible de microplásticos urbanos

Su impacto no solo es ambiental, sino también potencialmente sanitario, ya que pueden ingresar al sistema respiratorio y acumularse en ecosistemas urbanos y acuáticos. Es un tipo de contaminación que nace del movimiento mismo de la ciudad.

A partir de ese desgaste constante, se liberan partículas extremadamente pequeñas de plástico, generalmente menores a 5 mm, que incluso pueden fragmentarse aún más y transformarse en aerosoles finos capaces de permanecer en el aire. Una revisión publicada en Microplastics and Nanoplastics concluye que las partículas liberadas por el desgaste de neumáticos (tire wear particles) representan una contribución significativa a la contaminación ambiental, especialmente en escorrentías urbanas y sistemas acuáticos, donde pueden acumularse y persistir durante largos períodos.

Su presencia no es aislada ni esporádica, sino que se mantiene en una dispersión urbana constante, especialmente en calles con alto flujo vehicular, donde el tránsito actúa como un motor continuo de liberación. Estas partículas presentan además una alta persistencia ambiental, ya que no se degradan con facilidad y tienden a acumularse tanto en suelos como en cuerpos de agua y en la atmósfera.