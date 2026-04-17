Putaendo: la ciudad de Chile con uno de los nombres más llamativos de América

En una zona central de Chile hay una ciudad y comuna perteneciente a la provincia de San Felipe de Aconcagua en la Región de Valparaíso cuyo nombre realmente sorprende. Hoy, te traemos su historia la cual es mucho más simple y significativa más allá de lo que muchos imaginan y consideran vulgar o chistoso.

Putaendo tiene muchos significados, en especial del idioma mapuche (mapudungun): "manantiales que brotan en pantanos, lugar de pataguas, río pedregoso, pantano pequeño, paraje de rinconada, lugar soleado, por ejemplo.

rio putaendo ciudad chilena El río Putaendo nace en la localidad de Los Patos, en la comuna de Putaendo, provincia de San Felipe de Aconcagua.

El nombre del poblado dice mucho de su historia porque “Manantiales que brotan de pantanos” está vinculado a los humedales de altura que se formaron hace ya unos cuantos siglos atrás producto del periodo de la última glaciación. Esto se debe a que el valle donde está ubicado el pueblo se caracteriza por la presencia de cursos de agua y tierras fértiles.

Además, la historia de esta ciudad se remonta a los periodos en los que grupos de cazadores y recolectores nómadas, aprovechaban las ventajosas condiciones climáticas de la época y se asentaron en la zona que hoy conocemos como el valle de Aconcagua.