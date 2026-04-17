En el mapa de América existen ciudades con nombres sorprendentes, pero uno de los más curiosos es "Putaendo", una pequeña localidad ubicada en Chile. Su denominación llama la atención de quienes escuchan hablar de este lugar por primera vez porque no saben con qué se encontrarán ni cuál es el significado o historia que llevó a cargar esa denominación.
Cuando se trata de recorrer América ya sea físicamente o de vista, muchas cosas suelen llamar la atención. No solo va en su historia, en su origen ni en sus ciudades, sino también en el nombre que identifica a ciertos lugares, algunos graciosos, otros llamativos por lo que en realidad tuvo que pasar para que cargue con ello.
Putaendo, una comuna de la Región de Valparaíso, se ubica a los pies de la Cordillera de Los Andes y tiene uno de los nombres más llamativos e insólitos de Chile y de América. ¿Cuál es su significado e historia?
Putaendo: la ciudad de Chile con uno de los nombres más llamativos de América
En una zona central de Chile hay una ciudad y comuna perteneciente a la provincia de San Felipe de Aconcagua en la Región de Valparaíso cuyo nombre realmente sorprende. Hoy, te traemos su historia la cual es mucho más simple y significativa más allá de lo que muchos imaginan y consideran vulgar o chistoso.
Putaendo tiene muchos significados, en especial del idioma mapuche (mapudungun): "manantiales que brotan en pantanos, lugar de pataguas, río pedregoso, pantano pequeño, paraje de rinconada, lugar soleado, por ejemplo.
El nombre del poblado dice mucho de su historia porque “Manantiales que brotan de pantanos” está vinculado a los humedales de altura que se formaron hace ya unos cuantos siglos atrás producto del periodo de la última glaciación. Esto se debe a que el valle donde está ubicado el pueblo se caracteriza por la presencia de cursos de agua y tierras fértiles.
Además, la historia de esta ciudad se remonta a los periodos en los que grupos de cazadores y recolectores nómadas, aprovechaban las ventajosas condiciones climáticas de la época y se asentaron en la zona que hoy conocemos como el valle de Aconcagua.