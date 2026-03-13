La localidad con el nombre más curioso del continente se llama "Cien pesos" y queda en Colombia

En el mapa de América Latina existen pueblos con nombres sorprendentes, pero uno de los más curiosos es "Cien Pesos", una pequeña localidad ubicada en Colombia. Su denominación, que desde otro país parece referirse a una suma de dinero, llama la atención de quienes escuchan hablar de este lugar por primera vez.
Cuando se trata de recorrer América ya sea físicamente o de vista, muchas cosas suelen llamar la atención. No solo va en su historia, en su origen ni en sus pueblos, sino también en el nombre que identifica a ciertos lugares, algunos graciosos, otros llamativos.
En este caso, hoy te traemos una curiosidadad única cuyo protagonista es un pequeño poblado rural de la región Caribe de Colombia. Aunque no es una ciudad grande ni un destino turístico famoso, su nombre lo convirtió en una curiosidad única en el continente que suele mencionarse cuando se habla de pueblos con nombres extraños en América Latina.
La localidad con el nombre más curiosos del continente se llama "Cien pesos"
Cien Pesos es una comunidad muy pequeña, con apenas unas pocas calles y una población reducida. La mayoría de sus habitantes se conocen entre sí e incluso muchas familias comparten los mismos apellidos, algo típico de los pueblos rurales colombianos.
Durante muchos años el lugar tuvo infraestructura limitada. De hecho, hasta mediados de la década de 2010, el acceso a internet era casi inexistente, por lo que la vida cotidiana se mantenía muy ligada a las tradiciones y a la interacción entre vecinos.
El origen exacto del nombre “Cien Pesos” no está completamente documentado, pero se cree que es por una anécdota local. Según la tradición, se llamaría así por una apuesta de 100 pesos entre comerciantes locales, es decir que se debe a la moneda colombiana.
Sin embargo, es un lugar lleno de historias y obstáculos. Al ser un pueblo con mucha sequía, se alegran del simple hecho de ver el sol esconderse tras las nubes y que pronostican lluvia. Ellos esperan por mucho tiempo que llueva, puesto que la agricultura, trabajo del que viven, se estaba viendo afectado por la larga temporada de sequía.
Además, la falla en la salud que hace que el médico más cercano esté a una hora de distancia y que el gobierno de turno siempre promete cambios, pero no ocurre nada. Aunque a pesar de ello, es un lugar que te atrae y te atrapa. Te hace querer quedarte a disfrutar de sus calles tranquilas, seguras, de la familiaridad que allí hay.