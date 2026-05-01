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Creencias populares: ¿Qué significa tu nombre según la numerología?

Calculá el valor numérico de tu nombre y qué revela sobre tu identidad según esta creencia milenaria

Gonzalo Ponce
Por Gonzalo Ponce [email protected]
¿Qué significa tu nombre según la numerología?

¿Qué significa tu nombre según la numerología?

La numerología es una de las creencias populares que establece una relación mística entre los números, los seres vivos y las fuerzas espirituales. En el caso de los nombres, se sostiene que la combinación de letras no es azarosa, sino que emite una vibración específica que influye en el carácter y el destino de una persona.

En este 2026, la tendencia de los padres argentinos por buscar nombres con significados profundos, como Anaïs o Zaira, se complementa con la necesidad de entender la "carga" numérica que estos conllevan.

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¿Cómo saber el significado de un nombre según la numerología?

Paso 1: la tabla pitagórica

Para realizar el cálculo, utilizaremos la tabla que asigna un valor del 1 al 9 a cada letra del abecedario. Anotá tu nombre completo y asignale el número correspondiente a cada letra:

  • 1: A, J, S

  • 2: B, K, T

  • 3: C, L, U

  • 4: D, M, V

  • 5: E, N, W

  • 6: F, O, X

  • 7: G, P, Y

  • 8: H, Q, Z

  • 9: I, R

Paso 2: suma y reducción.

Sumá todos los números de tu nombre. Si el resultado es superior a 9, sumá sus dígitos entre sí hasta obtener un solo número (ejemplo: si la suma da 15, hacés 1 + 5 = 6). Las únicas excepciones son los "números maestros" 11 y 22, que se dejan tal cual.

mujer sorprendida

Paso 3: ¿qué revela tu número?

Buscá tu resultado y descubrí tu esencia según esta tradición milenaria:

  • Número 1: representa el liderazgo y la ambición. Son personas con gran iniciativa propia.

  • Número 2: simboliza la diplomacia y la sensibilidad. Es la vibración de los grandes mediadores.

  • Número 3: relacionado con la creatividad y la comunicación. Define a personalidades optimistas.

  • Número 4: evoca el orden y la estabilidad. Son pilares fundamentales en cualquier proyecto.

  • Número 5: representa la libertad y la aventura. Personas que se adaptan rápido al cambio.

  • Número 6: vinculado a la protección y armonía familiar. Es el número de los cuidadores.

  • Número 7: simboliza la sabiduría y la espiritualidad. Define a los buscadores de la verdad.

  • Número 8: relacionado con el éxito material y la autoridad ejecutiva.

  • Número 9: representa el idealismo y el servicio a la humanidad.

  • Números 11 y 22: son vibraciones de maestría, intuición superior y gran capacidad de inspirar a otros.

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