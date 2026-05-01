Creencias populares: ¿Qué significa tu nombre según la numerología?

Para realizar el cálculo, utilizaremos la tabla que asigna un valor del 1 al 9 a cada letra del abecedario. Anotá tu nombre completo y asignale el número correspondiente a cada letra:

1: A, J, S

2: B, K, T

3: C, L, U

4: D, M, V

5: E, N, W

6: F, O, X

7: G, P, Y

8: H, Q, Z

9: I, R

Paso 2: suma y reducción.

Sumá todos los números de tu nombre. Si el resultado es superior a 9, sumá sus dígitos entre sí hasta obtener un solo número (ejemplo: si la suma da 15, hacés 1 + 5 = 6). Las únicas excepciones son los "números maestros" 11 y 22, que se dejan tal cual.

mujer sorprendida

Paso 3: ¿qué revela tu número?

Buscá tu resultado y descubrí tu esencia según esta tradición milenaria: