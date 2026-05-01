La numerología es una de las creencias populares que establece una relación mística entre los números, los seres vivos y las fuerzas espirituales. En el caso de los nombres, se sostiene que la combinación de letras no es azarosa, sino que emite una vibración específica que influye en el carácter y el destino de una persona.
Creencias populares: ¿Qué significa tu nombre según la numerología?
Calculá el valor numérico de tu nombre y qué revela sobre tu identidad según esta creencia milenaria
En este 2026, la tendencia de los padres argentinos por buscar nombres con significados profundos, como Anaïs o Zaira, se complementa con la necesidad de entender la "carga" numérica que estos conllevan.
¿Cómo saber el significado de un nombre según la numerología?
Paso 1: la tabla pitagórica
Para realizar el cálculo, utilizaremos la tabla que asigna un valor del 1 al 9 a cada letra del abecedario. Anotá tu nombre completo y asignale el número correspondiente a cada letra:
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1: A, J, S
2: B, K, T
3: C, L, U
4: D, M, V
5: E, N, W
6: F, O, X
7: G, P, Y
8: H, Q, Z
9: I, R
Paso 2: suma y reducción.
Sumá todos los números de tu nombre. Si el resultado es superior a 9, sumá sus dígitos entre sí hasta obtener un solo número (ejemplo: si la suma da 15, hacés 1 + 5 = 6). Las únicas excepciones son los "números maestros" 11 y 22, que se dejan tal cual.
Paso 3: ¿qué revela tu número?
Buscá tu resultado y descubrí tu esencia según esta tradición milenaria:
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Número 1: representa el liderazgo y la ambición. Son personas con gran iniciativa propia.
Número 2: simboliza la diplomacia y la sensibilidad. Es la vibración de los grandes mediadores.
Número 3: relacionado con la creatividad y la comunicación. Define a personalidades optimistas.
Número 4: evoca el orden y la estabilidad. Son pilares fundamentales en cualquier proyecto.
Número 5: representa la libertad y la aventura. Personas que se adaptan rápido al cambio.
Número 6: vinculado a la protección y armonía familiar. Es el número de los cuidadores.
Número 7: simboliza la sabiduría y la espiritualidad. Define a los buscadores de la verdad.
Número 8: relacionado con el éxito material y la autoridad ejecutiva.
Número 9: representa el idealismo y el servicio a la humanidad.
Números 11 y 22: son vibraciones de maestría, intuición superior y gran capacidad de inspirar a otros.