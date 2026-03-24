Salsipuedes: la ciudad argentina que carga con un insólito nombre inspirado en leyendas

ciudad Salsipuedes (1) Parque Municipal Juan Irós, ubicado en la localidad de Salsipuedes, Córdoba, Argentina.

Salsipuedes: más que un nombre, la historia de una leyenda

Se trata de una ciudad turística de Córdoba que tiene más de 10.000 habitantes y se ubica dentro del Departamento de Colón, a 40 kilómetros de la capital provincial. Esta pequeña urbanización rodeada de sierras está vinculada a múltiples leyendas desde el año 1604.

Con una historia rica y una belleza natural que cautiva como lo es la maravillosa provincia cordobesa, este pueblo se erige como un destino fascinante para aquellos que desean conocer la autenticidad de la región.

Lo curioso de este lugar es su nombre. Muy llamativo de hecho. ¿A qué se debe? Pues si bien no existe un registro oficial que explique el origen de su denominación, es una referencia que se encontró en el testamento del entonces propietario de los terrenos donde se asienta la población.

Embed - Salsipuedes, entre lo urbano y lo serrano

Entre las historias más difundidas hay una leyenda que involucra a un hombre de la tribu comechingón. Se cree que este intentó secuestrar a la esposa de otro, pero ambos se enfrentaron en el camino. El hombre triunfó en la contienda y arrojó a su adversario al caudal, le gritó: “Sal si puedes”.

Otra explicación popular sugiere que antiguamente existió una célebre “Posta de Salsipuedes”, vital para los viajeros que transitaban en carretas por la región. Debido a su importancia, el pueblo habría adoptado esa nomenclatura.

Una tercera hipótesis dice que se le atribuye la frase al Juan de Burgos que, maravillado por la hermosura del entorno, exclamó: “Sal si puedes de este lugar tan bello”.