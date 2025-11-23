La leyenda del sauce llorón: la historia que explica por qué este árbol siempre parece triste

Leyendas argentinas: el sauce llorón

sauce lloron (1) El sauce llorón es un árbol que se suele ver en muchas partes de la provincia de Santa Fe.

Según la tradición oral santafesina, la historia del sauce llorón comienza cuando Isapí una joven india muy hermosa, hija del jefe de la tribu, solo podía compararse con la dureza de su corazón. No amaba ni compadecía a nadie. Se la conocía como "la mujer que nunca lloró”.

Todo cambio cuando un día, una crecida del río lo inundó todo, tal como sigue pasando en estas tierras. El agua arrancó las viviendas y se llevó la vida de mucha gente de su tribu. Pero Isapí tampoco lloró. Todos empezaron a pensar que ella era la causa de tantas desgracias, y una hechicera dijo que solo las lágrimas de Isapí calmarían a los dioses.

Muchas otras desgracias ocurrieron. La tribu quedó reducida a unas pocas mujeres y a un puñado de combatientes. Se refugiaron todos en las selvas. Fue entonces cuando la hechicera invocó al señor de los maleficios y le contó lo sucedido.

Él mandó llamar a Isapí, e inmediatamente los guardianes la llevaron al palacio. Ella no sabía el porqué de su llamado y él le dijo: "Porque quiero hablar contigo de tus sentimientos y le dio una poción para poder llorar. Pero eso requiere que te conviertas en un árbol.

leyenda del sauce lloron Esta leyenda sin duda es una de las más trágicas de Argentina, pero que está llena de misterio.

Ella tomó la poción y fue metiendo los pies en la tierra y su cabello comenzó a convertirse en ramas de las que colgaban hojas. Poco a poco, se fue convirtiendo en el sauce llorón.

Características y simbolismo del sauce llorón