Cuál es el color de la suerte para hoy domingo 23 de noviembre

Los tonos vibran con las energías del día, ayudando a potenciar la confianza, la intuición y la armonía personal. Además, el color de la suerte funciona como los amuletos. Hay que creer en ellos. Así como la gente cree en los números mágicos para jugar a la lotería y ganarla. Así funciona. Por eso, si crees en el poder que los colores tienen sobre vos, el día y tu mes de nacimiento verás como se potencia su efecto.

Este es el color de la suerte para hoy

colores de la suerte (1) El color de la suerte para hoy es el verde lima.

Para quienes siguen la energía de la astrología como guía para el día a día, el color de la suerte para hoy es el verde lima, es una tonalidad vibrante que combina la frescura del verde con la luminosidad del amarillo. Su energía está asociada con: