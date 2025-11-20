Inicio Sociedad Labial
Belleza

Adiós al labial rojo tradicional: el color que es tendencia para verte elegante y moderna en Navidad

Esta Navidad, el color de tu labial puede no ser el rojo tradicional, ya que hay una tendencia que pareciera imponerse

Por UNO
El labial rojo va perdiendo popularidad con el paso del tiempo. 

Durante años, el labial rojo ha sido el color favorito en materia de belleza, siendo un color que se asocia con la fuerza, la feminidad y el poder, y que encima aumenta la autoestima y la confianza en la gran mayoría de las mujeres.

Sin embargo, este color puede quedar completamente obsoleto ante la llegada de una nueva tendencia con la que puedes lograr un look completamente elegante y moderno.

labial, tendencia
El color rojo ha quedado obsoleto con el paso del tiempo.

El labial que es tendencia sobre el clásico color rojo

Las pasarelas internacionales y las redes sociales ya lo anticiparon: el nude llegó para quedarse. Este tono, que va desde los beige suaves hasta los rosados sutiles, se adapta a todos los estilos y tipos de piel, y aporta un aire fresco y natural.

Pisando fuerte en los eventos de fin de año, este color promete ser uno de los más populares en estas fiestas, sea Navidad como también Año Nuevo.

El labial nude es exitoso porque es versátil y favorecedor, ya que realza los labios de forma natural, rejuvenece el rostro, es fácil de combinar con cualquier look y está disponible en diferentes acabados.

Tal es la fama de este labial, que ha sido adoptado por celebridades y se ha consolidado como un elemento clave en tendencias virales, que claramente han impulsado su popularidad.

labial, nude
Este color de labial es tendencia para las fiestas de fin de a&ntilde;o.&nbsp;

Ya lo sabes, si quieres estar a la moda esta Navidad, será mejor que dejes de lado el labial rojo y optes por el color nude, que es una tendencia marcada desde hace tiempo.

Cuidados extras para tus labios

  • Hidratación constante: usa un bálsamo labial varias veces al día y antes de acostarte. Busca productos con ingredientes como manteca de karité, vitamina E o aceite de coco.
  • Protector solar: aplica un bálsamo labial con un factor de protección solar (FPS) de 30 o superior diariamente, incluso en días nublados o en invierno, para protegerte del sol y prevenir el cáncer de piel.
  • Exfoliación suave: exfolia 1 o 2 veces por semana para eliminar las células muertas. Puedes usar un cepillo de dientes suave y húmedo.
  • Haz masajes suaves: puedes masajear los labios suavemente con los dedos para activar la circulación.

