El embajador de Estados Unidos destacó las oportunidades para Mendoza tras el acuerdo Trump-Milei

Audiencia pública San Jorge3 Alfredo Cornejo interesó al embajador de Estados Unidos por el Proyecto San Jorge. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Matriz productiva y oportunidades de inversión

Cornejo le presentó a Lamelas un panorama general sobre la estructura productiva de Mendoza, basada en alimentos, bebidas, energía, petróleo y turismo. Señaló “la importancia de diversificar la economía provincial” y explicó el potencial de la minería metalífera, atendiendo a las características geográficas y a la evolución de la demanda global de minerales.

El mandatario detalló los avances exploratorios de empresas internacionales y el estado del Proyecto San Jorge, que podría constituir la primera explotación de cobre del país. El embajador manifestó su conocimiento sobre la demanda internacional del mineral y expresó su disposición a facilitar vínculos entre Mendoza y compañías estadounidenses del sector.

El gobernador también expuso la situación de IMPSA, recientemente adquirida por un fondo estadounidense y reestructurada con acompañamiento del gobierno nacional: "La empresa está retomando proyectos internacionales y consolidando líneas de trabajo vinculadas a infraestructura energética”.

impsa.jpg Otro tema del que hablaron Cornejo y Lamelas fue el relacionado con IMPSA. Foto: IMPSA

Cornejo explicó, como lo ha hecho en diversos foros, las características del sistema tributario argentino y la diferencia con el modelo de competencia fiscal que presentan los estados de Estados Unidos: "Provincias como Mendoza cuentan con capital humano calificado, un entorno institucional estable y un sector privado activo, elementos relevantes para el desarrollo de nuevos proyectos”.