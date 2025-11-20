Cornejo consideró que Milei dio una buena señal al buscar consensos para el Presupuesto 2026

Cornejo destacó como una "buena señal" del presidente Javier Milei la predisposición para alcanzar consensos que permitan que la Nación cuente con presupuesto, algo que no sucedió en los dos primeros años de gestión de la actual administración libertaria.

También aludió a la necesidad de que se produzcan las reformas que impulsa la Nación tanto en lo laboral, como fiscal e impositiva.