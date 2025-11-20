Cornejo acusó a la AFA de "alterar las reglas" y advirtió que los cambios perjudicaron a Godoy Cruz

El gobernador cuestionó el formato actual de la liga, que reúne 30 equipos y modifica el sistema de descensos con frecuencia. Recordó que la AFA reemplazó el sistema de promedios por la tabla anual y sostuvo: “Es la única liga que tiene 30 equipos que cambian las reglas habitualmente. Godoy Cruz, si hubiese sido por promedio, no se hubiese ido al descenso”.

Además, denunció que estas modificaciones se realizaron “para beneficiar a un club en particular”, sin dar nombres, aunque advirtió que el cambio “alteró objetivamente las reglas del juego”.

Cornejo también señaló un clima generalizado de desconfianza respecto del arbitraje: “Hay sospecha de los arbitrajes, la tiene todo el mundo”. En ese sentido, cuestionó las demoras en el VAR, el trazado de líneas y fallos considerados polémicos. “Es objetivo cómo se trazan las líneas del VAR. Se demoran 4 o 5 minutos para determinar jugadas”, sostuvo.

el gobernador alfredo cornejo El gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo.

Otro eje de sus críticas fue el rol de la prensa deportiva. Según el mandatario, existe un intento de amortiguar cualquier cuestionamiento hacia la conducción del fútbol argentino. “Cada crítica de un periodista deportivo sobre la AFA es luego censurada por múltiples. Espero que siga habiendo periodismo independiente, como lo hay en la política”, enfatizó.

Si bien aclaró que no acusa una maniobra directa contra Godoy Cruz, reafirmó que los cambios impulsados por la AFA incidieron en el descenso del club mendocino. “No puedo decir que se fue al descenso por una conspiración, pero es objetivo que cambiaron las reglas. Godoy Cruz no hubiera descendido con el sistema anterior”, concluyó.

Fuente: Noticias Argentinas