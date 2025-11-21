La palabra del día es "munay": ¿qué significa?

quechua El quechua es un idioma adaptable o variable que permite la formación de nuevas palabras por uniones de sufijos.

¿Qué significa la palabra "munay" y de qué manera acompaña tu día?

"Munay" es una palabra del idioma quechua que significa literalmente "amor", pero no en un sentido occidental o con el uso frecuente.

Esta palabra nombra un amor mucho más profundo, armonioso e incondicional hacia todo lo que existe, desde personas hasta animales.

amor Esta palabra representa el amor por el todo, por lo natural, los seres vivos y las cosas que nos rodean.

"Munay" es uno de los concepto esenciales del idioma quechua y una de las palabras centrales de la lengua. Implica vivir con el corazón abierto, buscando el equilibrio con uno mismo, con el entorno y los demás.

Ya sabes qué significa esta palabra del idioma quechua. Puedes utilizarla como acompañante y guía, para actuar desde la bondad, el respeto y la belleza interior con el entorno.

Una palabra y algo más: otros conceptos hermosos del idioma quechua

El quechua no solo tiene una palabra hermosa. Esta lengua está llena de conceptos, frases y dichos muy interesantes, vinculados a la naturaleza, la vida y las relaciones humanas.

Cusco En la actualidad existen entre 10 y 13 millones de hablantes del idioma quechua.