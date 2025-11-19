¿Cuál es tu color de la suerte y qué mensaje tiene para vos?

meses del calendario Los signos del zodiaco y su fecha de nacimiento tienen asociado un color de la suerte para cada día.

Enero: si naciste este mes, tu color de la suerte es el azul. La energía de hoy te invita a bajar la velocidad de tu rutina. Escucha más y habla menos: en ese silencio vas a encontrar una respuesta que estabas buscando.

Febrero: tu color de la suerte es el violeta. En este día tu creatividad está en alza. Aprovecha para iniciar algo pequeño que venís postergando hace tiempo.

Marzo: tu color de la suerte es el verde. Hoy necesitas conectar con la calma. Tomate un rato al aire libre o abrí las ventanas, ese respiro va a ordenar tu mente.

Abril: tu color de la suerte es el amarillo. Te llega un reconocimiento que vienes esperanzo hace mucho. Acéptalo sin restarle valor, es señal de que vas por buen camino.

Mayo: si naciste este mes, tu color de la suerte es el rosa. Te ayudará a solucionar un malentendido o acercarte a alguien con quien hubo distancia. La energía favorece la empatía.

Junio: tu color de la suerte es el celeste. La predicción de tu color te dice que le des más atención a las señales del cuerpo. Un cambio de rutina te va a hacer bien.

Julio: tu color de la suerte es el rojo. Este miércoles trae impulso y decisión. No dudes de vos mismo, si tenés que decir que sí o que no, hacelo sin vueltas.

color de la suerte (5) Usa el color de la suerte a tu favor para tener un martes excelente.

Agosto: el color de la suerte de este mes es el naranja. En este día tu intuición está muy fuerte. Escucha ese primer impulso, no dudes de tu intuición.

Septiembre: el color que favorece tu suerte es el verde esmeralda porque te ayuda a aclarar confusiones. Algo que parecía complicado se acomoda

Octubre: si naciste este mes, tu color de la suerte es el dorado. Hoy es un buen día para tomar decisiones económicas o laborales. La energía que te brinda favorece lo concreto.

Noviembre: tu color de la suerte es el bordo, ya que conecta con tu lado emocional. Hoy una conversación honesta puede abrir puertas importantes.

Diciembre: tu color de la suerte es el banco. Este miércoles trae renovación y se cierra un ciclo pendiente abriendo espacio para lo nuevo.